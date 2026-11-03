Casa Ronald duplicó su capacidad de alojamiento en el Hospital Pereira Rossell

Más infraestructura para responder a las necesidades de las familias

Entre las principales novedades se encuentra la habilitación de una Sala de Lactancia, una Sala de Capacitaciones y un espacio destinado al relax y bienestar. También fueron remodelados la cocina, el living y el lavadero, con el objetivo de mejorar las condiciones de alojamiento y convivencia.

Uno de los aspectos más significativos de esta ampliación es la posibilidad de recibir a madres de bebés internados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Mujer. De esta manera, la institución busca facilitar la cercanía entre las madres y sus hijos durante una etapa especialmente delicada.

Durante la inauguración, el director del Hospital Pereira Rossell, Gustavo Giachetto, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para las familias en situación de vulnerabilidad y valoró su contribución a la calidad de atención que brinda el centro hospitalario.

Una inversión con impacto social

La ceremonia también contó con testimonios de familias que utilizaron las instalaciones y compartieron sus experiencias sobre la importancia de disponer de un lugar cercano al hospital durante los tratamientos y las internaciones de sus hijos.

El tradicional corte de cinta estuvo a cargo de Giachetto, el presidente de la Asociación Casa Ronald, Sergio García, y la directora ejecutiva de la institución, Sandra Marcos. Tras el acto, los asistentes recorrieron los espacios renovados.

Con esta ampliación, Casa Ronald fortalece su infraestructura y capacidad de respuesta, consolidando un modelo de acompañamiento que complementa la atención sanitaria mediante alojamiento, contención y apoyo integral.

La iniciativa pone el foco en una dimensión muchas veces menos visible de la atención médica: las condiciones en las que las familias acompañan la enfermedad de sus hijos y la importancia de contar con un espacio que les permita permanecer cerca durante ese proceso.