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Derecho Humanos militar | Ricardo Perciballe | lesa humanidad

Derechos humanos

Tribunal de Apelaciones absolvió a militar condenado por crimen de Ivo Fernández; Fiscalía apelará

Ricardo Perciballe confirmó a Caras y Caretas que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad apelará la absolución del militar Adi Bique por considerarla equivocada.

Tribunal de Apelaciones absolvió a militar condenado por crimen de Ivo Fernández; Fiscalía apelará.

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad apelará el fallo que absolvió al militar retirado Adi Bique por el homicidio del militante del Partido Comunista de Uruguay y presidente del Sindicato Único de Transporte Marítimo Ivo Fernández. Así lo confirmó al periodista Federico Gyurkovits, de Caras y Caretas, el fiscal Ricardo Perciballe, quien sostuvo que la sentencia "está equivocada" y que existen elementos jurídicos para revertirla.

La abosolución del militar represor

La decisión judicial de revocar la condena de primera instancia fue informada por la diaria este lunes. El mencionado medio recordó que en setiembre de 2025, la jueza Isaura Tórtora había impuesto 25 años de penitenciaría a Bique —quien se desempeñaba como segundo jefe del Batallón de Infantería 8 de Paysandú— por considerarlo coautor de homicidio, privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. La condena también alcanzó al militar retirado Ramón Larrosa, enlace de inteligencia de esa sedecastrense en enero de 1976, cuando se produjo el operativo contra trabajadores portuarios que intentaban reorganizar el gremio.

Fernández fue apresado en su domicilio sanducero el 18 de enero de 1976 y trasladado al recinto militar, donde se le aplicaron torturas durante el interrogatorio. De acuerdo con la indagatoria conducida por Perciballe, los apremios físicos incluyeron plantones, picana, colgamientos y submarino, además de la suspensión de alimentos, agua y descanso. Tres días después de su detención se constató su deceso.

La versión oficial entregada en aquel momento a la familia le atribuyó el fallecimiento a complicaciones médicas derivadas de una úlcera, hepatitis y congestión pulmonar, según un certificado firmado por el médico Bulanti Ríos. Sin embargo, al inspeccionar el cuerpo los familiares constataron múltiples contusiones en el cráneo y el hígado, datos respaldados posteriormente por una junta médica que desestimó la causa natural y concluyó que el deceso respondió al severo deterioro psicofísico provocado durante la reclusión.

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