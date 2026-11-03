La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad apelará el fallo que absolvió al militar retirado Adi Bique por el homicidio del militante del Partido Comunista de Uruguay y presidente del Sindicato Único de Transporte Marítimo Ivo Fernández. Así lo confirmó al periodista Federico Gyurkovits, de Caras y Caretas, el fiscal Ricardo Perciballe, quien sostuvo que la sentencia "está equivocada" y que existen elementos jurídicos para revertirla.
Derechos humanos
Tribunal de Apelaciones absolvió a militar condenado por crimen de Ivo Fernández; Fiscalía apelará
Ricardo Perciballe confirmó a Caras y Caretas que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad apelará la absolución del militar Adi Bique por considerarla equivocada.