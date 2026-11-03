Tribunal de Apelaciones absolvió a militar condenado por crimen de Ivo Fernández; Fiscalía apelará.

La abosolución del militar represor

La decisión judicial de revocar la condena de primera instancia fue informada por la diaria este lunes. El mencionado medio recordó que en setiembre de 2025, la jueza Isaura Tórtora había impuesto 25 años de penitenciaría a Bique —quien se desempeñaba como segundo jefe del Batallón de Infantería 8 de Paysandú— por considerarlo coautor de homicidio, privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. La condena también alcanzó al militar retirado Ramón Larrosa, enlace de inteligencia de esa sedecastrense en enero de 1976, cuando se produjo el operativo contra trabajadores portuarios que intentaban reorganizar el gremio.