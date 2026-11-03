Fernando Vilar se disculpó y entrevistó a colectivo Trans Boys en Canal 5

¿Qué dijo Fernando Vilar?

En la introducción de la entrevista a Falcón, Vilar hizo sus primeras declaraciones públicas sobre la polémica que lo envolvió. “En determinado momento le hice una pregunta” a Quintana “que fue mucho más una afirmación con un signo de interrogación al final” pero “tenía mucha más profundidad”, comenzó.

“Me consta que con el paso de las horas, fue ofensiva, violenta, discriminatoria, desacertada, desafortunada, estigmatizante”, enumeró. “También me consta que hirió, ofendió, estigmatizó y que puso de muy mal humor a muchísima gente” de la audiencia del programa y quienes “se enteraron por las redes sociales de esa frase”, continuó.

“Me quiero hacer responsable de esa frase”, a la cual no se atrevió a repetir, porque “las palabras tienen un significado y sentido”, reflexionó. “Y la importancia del sentido de esas palabras es mucho mayor cuando se trata de personas” y de “los derechos de esas personas”, resaltó.

“A todas esas personas les pido disculpas, por lo que les afectó, por lo que les tocó vivir o por lo que entendieron que les tocó vivir”, reconoció. “No solo le pido disculpas a estos colectivos, sino muy especialmente a los integrantes de Trans boys Uruguay”, destacó.

“Nos parece adecuado que tengan el lugar que entendían ellos que se merecían para hablar del tema”, afirmó dándole la bienvenida al presidente de la organización. “Lamento mucho que haya tenido que ser en estas condiciones y circunstancias”, inició Falcón. “Podría haber sido mucho antes si lo hubieran podido, porque acá no se les cierra jamás la puerta a nadie”, lo interrumpió Vilar.

“Ese es el punto, desde nuestro lugar siempre tenemos que pedir”, replicó Falcón. “Tu le decís a la doctora que te importaba mucho el tema”, intentó argumentar el activista. “Creo que no hay uruguayo al que no le importe el tema desde distintos puntos”, lo volvió a interrumpir Vilar.

“Como he visto todas las cosas que se han dicho, también he hablado con muchas personas, y con el 100% de las personas que hablé, les interesa el tema desde distintos ángulos”, prosiguió el periodista. “Desde cómo se maneja, qué derechos tienen, de cómo se contactan, que hacen, donde están, cómo se visibilizan”, agregó e hizo un silencio en el que casi comenzó a explayarse Falcón. “Como te digo una cosa te digo la otra, acá han estado todos los que han querido estar”, aseguró Vilar.

“No le podes pedir a una persona que está en contra no de una ideología, sino de una identidad, que te explique y te aclare con respecto a un tema que desconoce ampliamente, primero porque no es una persona trans”, retrucó Falcón. “Te referís a Lorena Quintana, porque en la carta que le enviaron a Canal 5 dijeron que ella repite cosas que no son ciertas, información falsa”, complementó Vilar. “Si quieren información sobre las personas trans, vengan a las personas trans, ella claramente tiene un discurso en contra y que un comunicador diga lo que tu dijiste, es de una extrema violencia”, respondió Falcón mientras repartía folletos informativos en vivo.

“Quiero que te pongas un poquito en los zapatos, en los qué no quisiste ponerte de los padres de los chicos”, propuso Falcón. “No tengo armas para ponerme” en ese lugar “porque me falta información”, contestó Vilar. “Te falta empatía, yo no estoy en el lugar de muchas personas, pero soy capaz de ponerme en su situación”, retrucó Falcón. “Vos pensas que yo haría eso realmente, supongo que no”, se atajó Vilar en referencia a su violenta frase. “No lo sé, tú fuiste el que lo dijiste”, respondió Falcón.

“Ahí está el error, lo mio fue provocarle a ella que dijera cual es la solución, pero lo dije yo”, mencionó Vilar. “Logra un daño, y hay muchas personas que te miran, y hay que saber lo que uno dice para no provocar más violencia en la sociedad”, sentenció el activista.

La entrevista continuó posteriormente, aunque en la previa del programa la Asociación de Trabajadores de Televisión Nacional (ATTN) emitió un comunicado en el que exigió “el levantamiento del aire del programa Buscadores, ante la reiteración de expresiones y conductas que consideramos incompatibles con los principios que deben regir un medio público”.

“Los medios públicos no son patrimonio de intereses particulares ni plataformas para la promoción de prejuicios personales. Son espacios financiados y sostenidos por la sociedad, y tienen la obligación de responder al interés general, no a los intereses económicos o personales de quienes participan de su programación”, destacaron.