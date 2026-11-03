Argentina dio la lista de convocados para enfrentar a Uruguay con bajas importantes

La selección argentina se prepara para lo que será una nueva fecha de amistosos FIFA en dónde estará enfrentando a Uruguay el próximo viernes 13 de noviembre en La Bombonera. El otro rival de los subcampeones del mundo será Costa Rica.
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Este martes, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para esta doble fecha en dónde tendrá bajas de peso y una importante renovación. Destacan las ausencias de Cristian Romero, Rodrigo de Paul, Lautaro Martínez y Nicolás González.
Ya sin Lionel Messi quien se retiró de la selección en el mes de octubre, repasamos los 28 futbolistas que tendrá a disposición el entrenador de la selección argentina para enfrentar a Uruguay.