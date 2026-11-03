La Universidad de la República (Udelar) concretará una nueva etapa de crecimiento edilicio en su sede de Salto, luego de asegurar los recursos necesarios para avanzar con la ampliación del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte. El proyecto contará con un aporte de 40 millones de pesos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y permitirá incorporar nuevos espacios destinados a la actividad académica y científica.
Formación universitaria
Udelar ampliará su sede en Salto con una inversión de $40 millones y nuevas instalaciones
La obra permitirá incorporar 1.400 metros cuadrados de infraestructura al Centro Universitario Regional Litoral Norte. El proyecto busca responder al crecimiento de la matrícula y fortalecer las actividades de enseñanza e investigación.