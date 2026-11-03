Udelar ampliará su sede en Salto con una inversión de $40 millones y nuevas instalaciones

Más espacio para la enseñanza y la investigación

La nueva infraestructura no estará destinada exclusivamente al dictado de clases. El proyecto prevé generar espacios para laboratorios, investigación, actividades de extensión, oficinas administrativas y programas de atención y cuidados.

La ampliación también permitirá acompañar el desarrollo de distintas propuestas académicas, entre ellas Medicina, Informática y Agua y Riego, fortaleciendo la presencia de la educación terciaria pública en el litoral norte.

Romero destacó que la concreción del financiamiento es el resultado de un proceso de gestiones y planificación que se extendió durante varios años. La sede ya contaba con recursos propios destinados a la obra, pero necesitaba completar el presupuesto para poder avanzar.

Un proyecto con horizonte en 2028

En cuanto al cronograma, el director señaló que durante 2027 se deberán completar las etapas administrativas y técnicas, entre ellas las autorizaciones, la elaboración de los procedimientos y el llamado a licitación pública.

De acuerdo con las previsiones actuales, la construcción podría comenzar en 2028 y demandar aproximadamente dos años.

La ampliación representa un paso significativo para la consolidación de la Udelar en el interior del país, en un contexto de creciente demanda de formación universitaria y de fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de la región.