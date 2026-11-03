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Sociedad Udelar | enseñanza | proyecto

Formación universitaria

Udelar ampliará su sede en Salto con una inversión de $40 millones y nuevas instalaciones

La obra permitirá incorporar 1.400 metros cuadrados de infraestructura al Centro Universitario Regional Litoral Norte. El proyecto busca responder al crecimiento de la matrícula y fortalecer las actividades de enseñanza e investigación.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Universidad de la República (Udelar) concretará una nueva etapa de crecimiento edilicio en su sede de Salto, luego de asegurar los recursos necesarios para avanzar con la ampliación del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte. El proyecto contará con un aporte de 40 millones de pesos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y permitirá incorporar nuevos espacios destinados a la actividad académica y científica.

La iniciativa contempla la construcción de aproximadamente 1.400 metros cuadrados, que se integrarán a las instalaciones existentes en la manzana delimitada por las calles Rivera, Misiones, Cerrito y José Pedro Varela.

El director de la sede universitaria, Juan Romero, explicó que la ampliación responde al crecimiento sostenido de la población estudiantil y a la necesidad de contar con mejores condiciones para desarrollar las distintas funciones de la institución. Actualmente, la comunidad universitaria de Salto supera los 7.000 estudiantes y recibe más de 1.000 nuevos inscriptos por año.

Más espacio para la enseñanza y la investigación

La nueva infraestructura no estará destinada exclusivamente al dictado de clases. El proyecto prevé generar espacios para laboratorios, investigación, actividades de extensión, oficinas administrativas y programas de atención y cuidados.

La ampliación también permitirá acompañar el desarrollo de distintas propuestas académicas, entre ellas Medicina, Informática y Agua y Riego, fortaleciendo la presencia de la educación terciaria pública en el litoral norte.

Romero destacó que la concreción del financiamiento es el resultado de un proceso de gestiones y planificación que se extendió durante varios años. La sede ya contaba con recursos propios destinados a la obra, pero necesitaba completar el presupuesto para poder avanzar.

Un proyecto con horizonte en 2028

En cuanto al cronograma, el director señaló que durante 2027 se deberán completar las etapas administrativas y técnicas, entre ellas las autorizaciones, la elaboración de los procedimientos y el llamado a licitación pública.

De acuerdo con las previsiones actuales, la construcción podría comenzar en 2028 y demandar aproximadamente dos años.

La ampliación representa un paso significativo para la consolidación de la Udelar en el interior del país, en un contexto de creciente demanda de formación universitaria y de fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de la región.

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