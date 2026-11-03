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Deportes Club Atlético Peñarol | uruguayo | Campeonato Uruguayo

repasando la antepenúltima

Deportivo Maldonado dejó pasar el tren y Peñarol lidera la Anual: así están las tablas del Uruguayo

Liverpool lidera el Clausura y va camino a tener su lugar en las semifinales del Uruguayo. Danubio y Progreso son los primeros descendidos.

Deportivo Maldonado igualó ante Albion.

Deportivo Maldonado igualó ante Albion.

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Con el empate sin goles entre Deportivo Maldonado y Albion, este lunes se cerró la antepenúltima fecha del Clausura. Lo destacado, además de los descensos de Progreso y Danubio, es que el conjunto fernandino dejó pasar la chance de igualar a Peñarol en la Anual.

El carbonero sigue arriba en la tabla acumulada con dos unidades respecto a los del este que están en la misma línea que MC Torque. Cuatro puntos por debajo aparece Nacional mientras que en el quinto lugar de la Anual se encuentra Racing.

Liverpool se encamina a quedarse con el Clausura, algo que puede confirmar el próximo fin de semana. Para eso tiene que ganar y que MC Torque (su escolta) pierda para de esta manera quedarse con el torneo de manera anticipada. Nacional es el otro equipo con posibilidades aunque está a cuatro puntos por seis para jugar.

En el descenso, Progreso y Danubio concretaron su descenso, quedando un lugar para definir. Por este último lugar hay cuatro equipos peleando por seguir en la máxima categoría; Cerro, Wanderers, Central Español y Cerro Largo.

Detalles de la decimotercera fecha del Clausura

Resultados

  • Racing 3-1 Cerro Largo
  • Cerro 1-2 Central Español
  • Peñarol 1-1 Wanderers
  • Progreso 0-2 Defensor Sporting
  • Boston River 1-2 MC Torque
  • Danubio 1-2 Nacional
  • Liverpool 2-0 Juventud
  • Albion 0-0 Deportivo Maldonado

Posiciones Clausura

  1. Liverpool - 30
  2. MC Torque - 28
  3. Nacional - 26
  4. Deportivo Maldonado - 22
  5. Peñarol - 22
  6. Racing - 19
  7. Progreso - 19
  8. Juventud - 18
  9. Cerro - 18
  10. Wanderers - 15
  11. Boston River -15
  12. Albion - 13
  13. Defensor Sporting - 12
  14. Danubio - 10
  15. Cerro Largo - 9
  16. Central Español - 8

Tabla Anual

Peñarol - 65

  1. Deportivo Maldonado - 63
  2. MC Torque - 63
  3. Nacional - 61
  4. Racing - 60
  5. Liverpool - 59
  6. Wanderers - 51
  7. Albion - 47
  8. Juventud - 41
  9. Central Español - 41
  10. Defensor Sporting - 39
  11. Cerro Largo - 37
  12. Boston River - 37
  13. Cerro - 36
  14. Progreso - 35
  15. Danubio - 32

Descenso: Progreso 1.027 (74 pts), Danubio 1.041 (75 pts), Wanderers 1.138 (82 pts), Cerro 1.138 (82 pts), Central Español 1.171 (41 pts), Cerro Largo 1.194 (86 pts).

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