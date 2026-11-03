Deportivo Maldonado dejó pasar el tren y Peñarol lidera la Anual: así están las tablas del Uruguayo

En el descenso, Progreso y Danubio concretaron su descenso, quedando un lugar para definir. Por este último lugar hay cuatro equipos peleando por seguir en la máxima categoría; Cerro, Wanderers, Central Español y Cerro Largo.
Detalles de la decimotercera fecha del Clausura
Resultados
- Racing 3-1 Cerro Largo
- Cerro 1-2 Central Español
- Peñarol 1-1 Wanderers
- Progreso 0-2 Defensor Sporting
- Boston River 1-2 MC Torque
- Danubio 1-2 Nacional
- Liverpool 2-0 Juventud
- Albion 0-0 Deportivo Maldonado
Posiciones Clausura
- Liverpool - 30
- MC Torque - 28
- Nacional - 26
- Deportivo Maldonado - 22
- Peñarol - 22
- Racing - 19
- Progreso - 19
- Juventud - 18
- Cerro - 18
- Wanderers - 15
- Boston River -15
- Albion - 13
- Defensor Sporting - 12
- Danubio - 10
- Cerro Largo - 9
- Central Español - 8
Tabla Anual
Peñarol - 65
- Deportivo Maldonado - 63
- MC Torque - 63
- Nacional - 61
- Racing - 60
- Liverpool - 59
- Wanderers - 51
- Albion - 47
- Juventud - 41
- Central Español - 41
- Defensor Sporting - 39
- Cerro Largo - 37
- Boston River - 37
- Cerro - 36
- Progreso - 35
- Danubio - 32
Descenso: Progreso 1.027 (74 pts), Danubio 1.041 (75 pts), Wanderers 1.138 (82 pts), Cerro 1.138 (82 pts), Central Español 1.171 (41 pts), Cerro Largo 1.194 (86 pts).