Edición especial de Pilsen para los uruguayos que se preparan para todo en este Mundial

El hincha uruguayo sabe que acompañar a la Celeste en un Mundial es convivir con lo inesperado. A lo largo de los años vivió grandes triunfos, partidos sufridos y goles gritados sobre la hora. De cara a un nuevo campeonato, hay algo que tiene claro y es que puede pasar cualquier cosa, pero lo seguro es que va a alentar a su selección con una Pilsen a su lado.