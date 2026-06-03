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Promo mundialista

Edición especial de Pilsen para los uruguayos que se preparan para todo en este Mundial

Inspirada en el hincha y las emociones vividas acompañando a la Celeste, Pilsen presenta una edición conmemorativa y promociones especiales.

PILSEN - Edición Especial (1)
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Por Redacción de Caras y Caretas

El hincha uruguayo sabe que acompañar a la Celeste en un Mundial es convivir con lo inesperado. A lo largo de los años vivió grandes triunfos, partidos sufridos y goles gritados sobre la hora. De cara a un nuevo campeonato, hay algo que tiene claro y es que puede pasar cualquier cosa, pero lo seguro es que va a alentar a su selección con una Pilsen a su lado.

En este contexto, la marca presenta una edición especial para el Mundial que estará disponible en sus versiones Litro, Mini y lata de 473 ml. El diseño está inspirado en los hinchas uruguayos celebrando en el mítico Estadio Centenario, rodeados de símbolos que representan la cultura del país y, por supuesto, con cerveza.

Para seguir acompañando cada previa y cada encuentro, la marca ofrecerá precios promocionales en todo el país. Pilsen Litro estará disponible a $139 y Pilsen Mini a $42.

La propuesta forma parte de la nueva campaña audiovisual de la marca, que retrata todas las emociones vividas por el hincha uruguayo acompañando a la selección, los festejos, los nervios, la incertidumbre y esos momentos que hacen que cada Mundial se viva de una manera única.

Mirá la campaña acá: https://www.youtube.com/watch?v=LcS-m7NtGj4

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