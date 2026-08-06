Montevideo Shopping presenta una nueva edición de Shopping Sale Ciclos

Como parte de esta edición, el espacio ubicado en el primer piso del centro comercial se convertirá en el punto de encuentro de la experiencia Shopping Sale Ciclos. Allí, de 18:00 a 21:00 horas, distintas marcas ofrecerán degustaciones, presentaciones de productos y activaciones especialmente diseñadas para que el público pueda conocer sus propuestas y disfrutar de un momento diferente durante su visita.