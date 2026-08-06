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Empresariales Montevideo | Shopping |

Del jueves 6 al domingo 9

Montevideo Shopping presenta una nueva edición de Shopping Sale Ciclos

Shopping Sale Ciclos busca que la experiencia de compra vaya más allá de los descuentos, generando un espacio donde las promociones convivan con experiencias y entretenimiento.

Shopping Sale 2026
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Por Redacción de Caras y Caretas

Montevideo Shopping presenta una nueva edición de Shopping Sale Ciclos, una propuesta que invita a vivir cuatro días de descuentos, beneficios exclusivos, degustaciones y experiencias especialmente pensadas para quienes visiten el centro comercial.

Del jueves 6 al domingo 9 de agosto, los visitantes podrán acceder a promociones en una amplia variedad de locales adheridos, mientras recorren la reciente ampliación del shopping, descubren sus nuevos espacios y conocen las marcas que se incorporaron en los últimos meses.

Como parte de esta edición, el espacio ubicado en el primer piso del centro comercial se convertirá en el punto de encuentro de la experiencia Shopping Sale Ciclos. Allí, de 18:00 a 21:00 horas, distintas marcas ofrecerán degustaciones, presentaciones de productos y activaciones especialmente diseñadas para que el público pueda conocer sus propuestas y disfrutar de un momento diferente durante su visita.

Shopping Sale Ciclos busca que la experiencia de compra vaya más allá de los descuentos, generando un espacio donde las promociones convivan con experiencias, entretenimiento y propuestas que inviten a permanecer, recorrer y disfrutar del shopping.

La programación completa de las actividades, el detalle de las promociones y los locales adheridos estarán disponibles en las redes sociales de Montevideo Shopping y www.montevideoshopping.com.uy

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