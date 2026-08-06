Montevideo Shopping presenta una nueva edición de Shopping Sale Ciclos, una propuesta que invita a vivir cuatro días de descuentos, beneficios exclusivos, degustaciones y experiencias especialmente pensadas para quienes visiten el centro comercial.
Del jueves 6 al domingo 9
Montevideo Shopping presenta una nueva edición de Shopping Sale Ciclos
Shopping Sale Ciclos busca que la experiencia de compra vaya más allá de los descuentos, generando un espacio donde las promociones convivan con experiencias y entretenimiento.