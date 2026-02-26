GWM impulsa la electrificación en Uruguay con el lanzamiento de la nueva Haval H6 GT PHEV

En términos de desempeño, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4,9 segundos, posicionándose entre los PHEV más potentes del segmento. Además, ofrece hasta 116 kilómetros de autonomía 100% eléctrica, permitiendo una experiencia de conducción eficiente para el uso diario sin emisiones.

Su batería de 34 kWh admite carga en corriente alterna y continua, con capacidad de carga rápida que permite pasar del 10% al 80% en aproximadamente 29 minutos, aportando practicidad y flexibilidad en la rutina del usuario.

En materia de seguridad, incorpora uno de los paquetes más completos de su categoría, con siete airbags y un avanzado conjunto de asistencias a la conducción (ADAS) de nivel L2. Este sistema integra múltiples sensores y tecnologías de última generación, como cámaras HD con visión 360°, mantenimiento activo de carril, control crucero adaptativo y funciones de prevención de colisión, conformando un esquema integral de seguridad activa orientado a anticipar riesgos y reforzar la protección en cada trayecto.

El interior combina deportividad y sofisticación, con materiales de alta calidad, terminaciones premium y un equipamiento tecnológico diseñado para maximizar al confort de todos los ocupantes. A su vez, ofrece un baúl de 515 litros, asegurando versatilidad y funcionalidad para el uso cotidiano.

Como beneficio de lanzamiento, hasta el 31 de marzo la Haval H6 GT PHEV cuenta con un bono de US$ 2.000, fijando su precio final en US$ 54.990.

Con esta incorporación, GWM reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones de movilidad inteligente en Uruguay, ampliando su portafolio de vehículos eléctricos e híbridos y consolidando su posicionamiento como referente en innovación tecnológica dentro de la industria automotriz.