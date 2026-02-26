Hacete socio para acceder a este contenido

Empresariales GWM | Santa Rosa | Haval

Diseño deportivo con ingeniería avanzada

GWM impulsa la electrificación en Uruguay con el lanzamiento de la nueva Haval H6 GT PHEV

GWM, marca representada en Uruguay por Santa Rosa, presenta su SUV coupé híbrida enchufable con un precio exclusivo de lanzamiento hasta el 31 de marzo.

Por Redacción de Caras y Caretas

GWM continúa fortaleciendo su estrategia de electrificación en el mercado uruguayo con la llegada de la nueva Haval H6 GT PHEV, una SUV coupé híbrida enchufable de altas prestaciones que redefine los estándares de performance, tecnología y seguridad en su segmento.

Desarrollada sobre la plataforma L.E.M.O.N., una arquitectura dedicada a la electrificación que optimiza la rigidez estructural, el centro de gravedad y los niveles de seguridad, la H6 GT PHEV combina diseño deportivo con ingeniería avanzada. Su silueta aerodinámica y carácter distintivo anticipan una experiencia de conducción alineada con el ADN del modelo.

El sistema híbrido enchufable 1.5 Turbo con arquitectura DHT dedicada integra un motor a combustión con dos motores eléctricos independientes, entregando una potencia combinada de 393 HP y 762 Nm de torque. Este conjunto se complementa con un sistema e-AWD inteligente que gestiona electrónicamente la distribución de potencia en tiempo real, garantizando máxima estabilidad y adherencia en distintas condiciones de manejo.

En términos de desempeño, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4,9 segundos, posicionándose entre los PHEV más potentes del segmento. Además, ofrece hasta 116 kilómetros de autonomía 100% eléctrica, permitiendo una experiencia de conducción eficiente para el uso diario sin emisiones.

Su batería de 34 kWh admite carga en corriente alterna y continua, con capacidad de carga rápida que permite pasar del 10% al 80% en aproximadamente 29 minutos, aportando practicidad y flexibilidad en la rutina del usuario.

En materia de seguridad, incorpora uno de los paquetes más completos de su categoría, con siete airbags y un avanzado conjunto de asistencias a la conducción (ADAS) de nivel L2. Este sistema integra múltiples sensores y tecnologías de última generación, como cámaras HD con visión 360°, mantenimiento activo de carril, control crucero adaptativo y funciones de prevención de colisión, conformando un esquema integral de seguridad activa orientado a anticipar riesgos y reforzar la protección en cada trayecto.

El interior combina deportividad y sofisticación, con materiales de alta calidad, terminaciones premium y un equipamiento tecnológico diseñado para maximizar al confort de todos los ocupantes. A su vez, ofrece un baúl de 515 litros, asegurando versatilidad y funcionalidad para el uso cotidiano.

Como beneficio de lanzamiento, hasta el 31 de marzo la Haval H6 GT PHEV cuenta con un bono de US$ 2.000, fijando su precio final en US$ 54.990.

Con esta incorporación, GWM reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones de movilidad inteligente en Uruguay, ampliando su portafolio de vehículos eléctricos e híbridos y consolidando su posicionamiento como referente en innovación tecnológica dentro de la industria automotriz.

Para más información, los interesados pueden visitar www.gwm.com.uy o acercarse a los salones de la marca y su red de concesionarios en todo el país.

