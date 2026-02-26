Juventud de Las Piedras buscará seguir haciendo historia en la Libertadores

Posibles once de Guaraní y Juventud

Para esta noche, el entrenador argentino que dirige al pedrense, Sebsatián Méndez, tiene una única duda y es la presencia o no de Sebastián Sosa. El golero sufrió una lesión muscular y es una incógnita si llega a este partido.

En caso de no llegar Sosa, quien ocuparía el arco sería Nicolás Rossi. El resto del once titular estaría conformado por Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas; Pablo Lago, Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Renzo Sánchez; Bruno Larregui y Fernando Mimbacas.

Por el lado de Guaraní, los dirigidos por Víctor Bernay jugarían con Gaspar Servio; Daniel Pérez, Sebastian Zaracho, Imanol Segovia, Alexandro Maidana; Luis Martínez, Jesús Llano, Patricio Tanda, Diego Fernández; Derlis Rodríguez y Richard Torales.