Juventud de Las Piedras va en busca de seguir haciendo historia en la Copa Libertadores y para eso, esta noche deberá derrotar como visitante al Guaraní. El que clasifique de este encuentro asegurará competencia internacional en el primer semestre del año.
Méndez con una sola duda
Juventud de Las Piedras buscará seguir haciendo historia en la Libertadores
El equipo dirigido por Sebastián Méndez, estará visitando a Guaraní en el Estadio Defensores del Chaco. El encuentro comenzará a las 19:00 horas.