Deportes Juventud de Las Piedras | Guaraní |

Méndez con una sola duda

Juventud de Las Piedras buscará seguir haciendo historia en la Libertadores

El equipo dirigido por Sebastián Méndez, estará visitando a Guaraní en el Estadio Defensores del Chaco. El encuentro comenzará a las 19:00 horas.

Juventud de Las Piedras quiere seguir haciendo historia.

 Gastón Britos / FocoUy
Juventud de Las Piedras va en busca de seguir haciendo historia en la Copa Libertadores y para eso, esta noche deberá derrotar como visitante al Guaraní. El que clasifique de este encuentro asegurará competencia internacional en el primer semestre del año.

El encuentro que se disputará en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay, comenzará a las 19:00 horas. El árbitro de este encuentro será el chileno Cristian Garay, quien estará asistido por sus compatriotas Carlos Venegas, Eric Pizarro y Franco Jiménez. En el VAR estarán Fernando Vejar y Reinerio Alvarado, también de Chile.

El partido de ida disputado en el Parque Viera terminó con igualdad sin goles, por lo que el partido de esta noche será decisivo. Quien gane, se enfrentará a Independiente Medellín, que viene de eliminar a Liverpool.

Posibles once de Guaraní y Juventud

Para esta noche, el entrenador argentino que dirige al pedrense, Sebsatián Méndez, tiene una única duda y es la presencia o no de Sebastián Sosa. El golero sufrió una lesión muscular y es una incógnita si llega a este partido.

En caso de no llegar Sosa, quien ocuparía el arco sería Nicolás Rossi. El resto del once titular estaría conformado por Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas; Pablo Lago, Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Renzo Sánchez; Bruno Larregui y Fernando Mimbacas.

Por el lado de Guaraní, los dirigidos por Víctor Bernay jugarían con Gaspar Servio; Daniel Pérez, Sebastian Zaracho, Imanol Segovia, Alexandro Maidana; Luis Martínez, Jesús Llano, Patricio Tanda, Diego Fernández; Derlis Rodríguez y Richard Torales.

