La Xunta de Galicia reafirmó su compromiso de apoyo al Hogar Español de Montevideo

Compromiso con nuestros mayores

“Es una honra estar en Uruguay y visitar el Hogar Español, y poder admirar la labor social que se realiza aquí, protegiendo a nuestros mayores. Desde la Xunta de Galicia queremos acompañar a una institución como esta, que nos hace sentir tremendamente orgullosos”, comenzó diciendo el consejero ante los presentes.

“Galicia no sería lo que es sin su emigración, no sería lo que es sin los lazos que nos unen. Y desde la Xunta de Galicia, a quien yo tengo la honra de representar, queremos seguir manteniendo esos lazos. Queremos apoyar a nuestros centros, queremos apoyar a la gente que está en el exterior, queremos contar no solo con la primera generación, sino también con las generaciones más jóvenes para mantener este vínculo con Galicia”, reafirmó.

Labor extraordinaria y compromiso con la causa

“La labor que hacen aquí es extraordinaria. Quiero agradecerles en nombre del Presidente de la Xunta y en nombre de todos los gallegos que estamos allá. A todos nos gustaría que nuestros mayores estuvieran atendidos cómo lo están haciendo aquí y he tenido ocasión de ver”, expresó al tiempo que comprometió su apoyo al hogar.

“Yo soy una persona de comprometerme y cumplir todo aquello a lo que me comprometo. Nosotros vamos a poner todo nuestro apoyo, tanto ante las autoridades españolas, como también en Uruguay, para permitir que esta encomiable labor se haga con la menor pérdida posible para vuestra obra. Me quedo francamente sorprendido de cómo están afrontando esta labor, con personas que están en situación de desamparo. Nosotros tenemos que apoyarla en la mayor medida posible”, concluyó.

Por su parte, el Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Española, Fernando García, hizo un repaso de las actividades que se realizan en el centro, y todos los recursos que se ponen a disposición para llevar adelante la tarea de mantener el hogar. Contó que, actualmente, el residencial cuenta con 158 internos, de los cuales 80 son españoles y dentro de ese número, hay 69 de procedencia gallega.

“Muchas veces los más carenciados no son los carenciados económicos, sino los carenciados de familia, los carenciados sociales, de amor y cariño. Nos ha pasado que nos llegan españoles que han sido, entre comillas, abandonados por sus familias. Eso es algo que sucede, una realidad que nos choca muy seguido. Y menos del 50% cubre los costos de internación. Entonces hoy estamos aquí solicitándoles la mayor colaboración y ayuda posible para hacer que esto siga manteniendo su esencia”, expresó García.

Para cerrar García agradeció la vista: “Para nosotros es un honor recibirlos, gracias por estar acá hoy y sean bienvenidos siempre en esta casa. En nombre de la Asociación Española, que es la que hoy administra el centro, queremos decirles que estamos brindando nuestro mayor esfuerzo y dedicación para mantener esta gran obra, que supo ser el buque insignia de la colectividad española, con 60 años de vida y que estamos trabajando para que siga manteniendo el fin solidario para el cual fue creado: dar cobijo a todos aquellos españoles carenciados”.

Agradecimiento mutuo

A su turno, el Secretario General de Emigración agradeció a la Asociación Española por asumir la gestión del Hogar. “Agradezco muchísimo la generosidad de la Asociación Española, desde las personas que han estado al frente de ellas, porque sé que para vosotros es una carga de responsabilidad y más. Pero también sé que cuando lo hicieron estaban pensando, seguramente, en esos españoles que hace tantas decenas de años crearon la primera mutua sanitaria de América para que nuestros españoles nunca quedaran desatendidos”, expresó Rodríguez Miranda.

El Gerente General de la Asociación Española, Dr. Julio Martínez, expresó que la Asociación Española velará por cumplir el deber ético de mantener el hogar y su finalidad. “Sabemos que el Hogar no va a ser un negocio, sino que es un deber ético que tenemos como Institución. La finalidad es que se mantenga su finalidad y lo que funcione como negocio, funcione para solventar el fin del hogar. Por eso iremos pidiéndoles algunas ayudas económicas y otras en trámites para poder avanzar en la mejor gestión del mismo”, dijo Martinez a las autoridades de la Xunta, que respondieron con total aprobación.