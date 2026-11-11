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SABORES CON IDENTIDAD URUGUAYA

Más de 1.500 personas y 36 bodegas participaron de la Fiesta del Tannat y el Cordero

La primera edición del evento, organizada por INAVI e INAC, combinó gastronomía, vinos nacionales y propuestas culturales con el objetivo de promover dos productos emblemáticos de la identidad uruguaya.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La primera edición de la Fiesta del Tannat y el Cordero convocó a más de 1.500 personas y 36 bodegas en la carpa de Sitio, ubicada en el Parque Roosevelt, en una jornada que buscó poner en valor dos productos representativos de la producción agropecuaria y la gastronomía nacional.

El encuentro reunió a familias y grupos de amigos en torno a una propuesta que combinó degustaciones, cocina de autor y espectáculos musicales. La iniciativa apunta a incorporarse al calendario gastronómico del país y generar nuevas oportunidades de promoción para las industrias vitivinícola y cárnica.

Organizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC), con la invitación de la Intendencia de Canelones y la producción de Garage Gourmet, la actividad también funcionó como una plataforma de difusión para bodegas, productores y referentes de la gastronomía.

Gastronomía y participación de 36 bodegas

Uno de los principales atractivos fue la propuesta culinaria dedicada al cordero, con platos elaborados especialmente para la ocasión por los chefs Lucía Soria, Aldo Cauteruccio y Fabrizio Sergio.

La experiencia gastronómica se complementó con una instancia de degustación de vinos uruguayos. Los asistentes pudieron elegir ocho vinos entre las propuestas de 36 bodegas, en una muestra de la diversidad y el desarrollo de la producción vitivinícola nacional.

La programación incluyó además presentaciones musicales y culturales de Luciano Supervielle y Mateo Ottonello, Phoro y Alfonsina, Che Papusa dúo y Piero y Horacio, que acompañaron el desarrollo de la jornada.

Dos productos con identidad nacional

La celebración también puso el foco en la relevancia productiva y cultural de sus dos protagonistas.

El Tannat, variedad originaria del sudoeste de Francia, llegó a Uruguay en el siglo XIX de la mano de Pascual Harriague. Con el tiempo encontró condiciones favorables para su desarrollo y se convirtió en el principal símbolo de la vitivinicultura nacional.

Actualmente, esta variedad ocupa unas 1.536 hectáreas y representa el 26,5 % de la superficie total de viñedos del país.

El cordero, por su parte, está vinculado a la tradición ganadera uruguaya y a una actividad productiva que atraviesa generaciones. Su versatilidad gastronómica y su reconocimiento internacional representan una oportunidad para ampliar los mercados de consumo interno.

En ese sentido, uno de los objetivos de la iniciativa es promover el consumo de carne ovina durante todo el año, superando su tradicional asociación con las celebraciones de fin de año.

La convocatoria de esta primera edición dejó planteado el potencial de una propuesta que conecta producción, gastronomía, turismo y cultura, al tiempo que genera espacios de promoción para dos sectores relevantes de la economía uruguaya.

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