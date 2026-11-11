Más de 1.500 personas y 36 bodegas participaron de la Fiesta del Tannat y el Cordero

Gastronomía y participación de 36 bodegas

Uno de los principales atractivos fue la propuesta culinaria dedicada al cordero, con platos elaborados especialmente para la ocasión por los chefs Lucía Soria, Aldo Cauteruccio y Fabrizio Sergio.

La experiencia gastronómica se complementó con una instancia de degustación de vinos uruguayos. Los asistentes pudieron elegir ocho vinos entre las propuestas de 36 bodegas, en una muestra de la diversidad y el desarrollo de la producción vitivinícola nacional.

La programación incluyó además presentaciones musicales y culturales de Luciano Supervielle y Mateo Ottonello, Phoro y Alfonsina, Che Papusa dúo y Piero y Horacio, que acompañaron el desarrollo de la jornada.

Dos productos con identidad nacional

La celebración también puso el foco en la relevancia productiva y cultural de sus dos protagonistas.

El Tannat, variedad originaria del sudoeste de Francia, llegó a Uruguay en el siglo XIX de la mano de Pascual Harriague. Con el tiempo encontró condiciones favorables para su desarrollo y se convirtió en el principal símbolo de la vitivinicultura nacional.

Actualmente, esta variedad ocupa unas 1.536 hectáreas y representa el 26,5 % de la superficie total de viñedos del país.

El cordero, por su parte, está vinculado a la tradición ganadera uruguaya y a una actividad productiva que atraviesa generaciones. Su versatilidad gastronómica y su reconocimiento internacional representan una oportunidad para ampliar los mercados de consumo interno.

En ese sentido, uno de los objetivos de la iniciativa es promover el consumo de carne ovina durante todo el año, superando su tradicional asociación con las celebraciones de fin de año.

La convocatoria de esta primera edición dejó planteado el potencial de una propuesta que conecta producción, gastronomía, turismo y cultura, al tiempo que genera espacios de promoción para dos sectores relevantes de la economía uruguaya.