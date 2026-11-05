Nordex fabricó en Uruguay el papamóvil que utilizará León XIV durante su visita

Una cúpula y una iluminación pensadas para los recorridos

Uno de los principales elementos incorporados es una cúpula pintada del mismo color que la carrocería. En su interior se dispuso una alfombra carmesí, un asiento destinado al papa y un sistema de iluminación cálida, pensado para garantizar una adecuada visibilidad de su figura durante los recorridos, incluso en las horas del atardecer.

La elección de Nordex para llevar adelante el proyecto respondió a su capacidad industrial para producir distintas marcas y modelos bajo estándares de calidad regionales, además de una trayectoria empresarial de 64 años.

Un desafío para la industria nacional

Desde la empresa destacaron el significado de haber participado en la fabricación de un vehículo destinado a una ocasión histórica para Uruguay.

«Es un orgullo y un privilegio para nosotros haber elaborado un vehículo único en el país, que será utilizado durante una visita histórica», expresó Luis Radmilovich, director de Personas y Culturas de Nordex.

El representante también felicitó al equipo que trabajó en el desarrollo y destacó la capacidad de producción nacional.

La visita de León XIV, que se desarrollará del 6 al 8 de noviembre, marcará el regreso de un pontífice a Uruguay después de casi cuatro décadas.