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Empresariales papamóvil | Uruguay- |

HECHO EN URUGUAY, PARA EL PAPA

Nordex fabricó en Uruguay el papamóvil que utilizará León XIV durante su visita

El vehículo fue desarrollado sobre una pick-up Fiat Titano y demandó dos meses de trabajo. El diseño combina una estética sobria y abierta con condiciones de seguridad y visibilidad para acompañar al pontífice durante sus recorridos por el país.

Presentación del Papamóvil

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Por Redacción de Caras y Caretas

Uruguay tendrá un papamóvil de fabricación nacional para recibir al papa León XIV. La empresa Nordex fue seleccionada para desarrollar y acondicionar el vehículo que utilizará el pontífice durante su visita al país, prevista entre el 6 y el 8 de noviembre. El proyecto, que se completó en aproximadamente dos meses, constituye un trabajo singular para la industria automotriz uruguaya.

La unidad fue construida sobre una pick-up Fiat Titano y diseñada con el objetivo de ofrecer una imagen sobria, abierta y cercana a los fieles, sin descuidar la seguridad y la protección de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

El proyecto implicó un acondicionamiento integral del vehículo, con especial atención a los detalles estéticos y funcionales. El blanco fue elegido como color predominante, tanto en el exterior como en el interior, en una propuesta que prescindió de elementos cromados y gráficas. La decoración se limita a dos banderines pontificios.

Una cúpula y una iluminación pensadas para los recorridos

Uno de los principales elementos incorporados es una cúpula pintada del mismo color que la carrocería. En su interior se dispuso una alfombra carmesí, un asiento destinado al papa y un sistema de iluminación cálida, pensado para garantizar una adecuada visibilidad de su figura durante los recorridos, incluso en las horas del atardecer.

La elección de Nordex para llevar adelante el proyecto respondió a su capacidad industrial para producir distintas marcas y modelos bajo estándares de calidad regionales, además de una trayectoria empresarial de 64 años.

Un desafío para la industria nacional

Desde la empresa destacaron el significado de haber participado en la fabricación de un vehículo destinado a una ocasión histórica para Uruguay.

«Es un orgullo y un privilegio para nosotros haber elaborado un vehículo único en el país, que será utilizado durante una visita histórica», expresó Luis Radmilovich, director de Personas y Culturas de Nordex.

El representante también felicitó al equipo que trabajó en el desarrollo y destacó la capacidad de producción nacional.

La visita de León XIV, que se desarrollará del 6 al 8 de noviembre, marcará el regreso de un pontífice a Uruguay después de casi cuatro décadas.

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