Uruguay tendrá un papamóvil de fabricación nacional para recibir al papa León XIV. La empresa Nordex fue seleccionada para desarrollar y acondicionar el vehículo que utilizará el pontífice durante su visita al país, prevista entre el 6 y el 8 de noviembre. El proyecto, que se completó en aproximadamente dos meses, constituye un trabajo singular para la industria automotriz uruguaya.
HECHO EN URUGUAY, PARA EL PAPA
Nordex fabricó en Uruguay el papamóvil que utilizará León XIV durante su visita
El vehículo fue desarrollado sobre una pick-up Fiat Titano y demandó dos meses de trabajo. El diseño combina una estética sobria y abierta con condiciones de seguridad y visibilidad para acompañar al pontífice durante sus recorridos por el país.