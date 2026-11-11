¿Qué marcas lideran el mercado?: Uruguay superó las 65.000 ventas de vehículos 0 km en 10 meses

La evolución mensual muestra que nueve de los primeros diez meses de 2026 cerraron con resultados positivos en la comparación interanual. Junio fue el período de mayor crecimiento, con una suba del 28,7%, seguido por enero (26,8%) y abril (22,1%).

La única excepción fue setiembre, cuando se vendieron 6.786 unidades, un 3,1% menos que las 7.005 comercializadas en el mismo mes de 2025. En octubre, sin embargo, el mercado retomó la senda de crecimiento.

Los SUV desplazaron a los autos tradicionales

Uno de los datos más llamativos del informe aparece al observar qué tipo de vehículos están eligiendo los compradores uruguayos. Los SUV se consolidaron como el segmento de mayor volumen de ventas durante octubre, por encima de los automóviles tradicionales.

En conjunto, los autos y SUV concentraron 5.341 operaciones, cerca de tres cuartas partes del mercado mensual. Sin embargo, mientras los SUV avanzaron, los automóviles registraron una caída.

Durante octubre se vendieron 3.089 SUV, un crecimiento interanual del 17,8% frente a las 2.623 unidades del mismo mes de 2025. En cambio, los automóviles sumaron 2.252 ventas, un descenso del 7,4% respecto a las 2.433 unidades comercializadas un año atrás.

La diferencia también se observa en los vehículos destinados al trabajo. Los utilitarios livianos registraron 1.466 operaciones, un 12,9% menos que en octubre de 2025.

En otros segmentos, los camiones tuvieron un desempeño positivo: se vendieron 311 unidades, un 16% más que las 268 del año anterior.

La situación fue diferente para los minibuses, que pasaron de 24 ventas en octubre de 2025 a apenas 10 este año, una caída del 58,3%. En el caso de los ómnibus, se comercializó una sola unidad, frente a las siete registradas en el mismo mes del año pasado.

BYD sigue primera: las marcas que más vehículos vendieron en Uruguay

El ranking acumulado de enero a octubre también deja un dato destacado: BYD continúa como la marca con mayor cantidad de vehículos cero kilómetro comercializados en Uruguay.

La automotriz alcanzó las 7.866 unidades vendidas y mantiene una ventaja considerable sobre sus competidoras. En segundo lugar aparece Fiat, con 5.131 vehículos, mientras que Chevrolet ocupa el tercer puesto, con 3.974.

El listado de las diez marcas con mayores ventas se completa con Volkswagen, Suzuki, Dongfeng, Geely, Hyundai y Renault.

Las diez marcas más vendidas entre enero y octubre de 2026:

BYD: 7.866 unidades.

Fiat: 5.131 unidades.

Chevrolet: 3.974 unidades.

Volkswagen: 2.853 unidades.

Suzuki: 2.595 unidades.

Dongfeng: 2.237 unidades.

Geely: 2.171 unidades.

Hyundai: 1.975 unidades.

Renault: 1.933 unidades.

Con más de 65.000 vehículos cero kilómetro vendidos en los primeros diez meses del año, el mercado automotor uruguayo mantiene un balance positivo. Mientras las ventas de SUV ganan terreno frente a los automóviles tradicionales, BYD conserva el liderazgo entre las marcas con mayor presencia comercial en el país.