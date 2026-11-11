¿Apagón mundial el 17 de noviembre? El rumor viral que genera alarma en las redes

Una prueba de alerta que alimentó la confusión

Otro elemento que contribuyó a la viralización fue el anuncio de una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencias (EAS) de Estados Unidos, prevista para el mismo martes 17 de noviembre. Se trata de un ejercicio de rutina destinado a comprobar el funcionamiento de los mecanismos de comunicación y alertamiento, no de una advertencia sobre un colapso energético.

También se relacionó el rumor con las recomendaciones de algunos gobiernos de contar con una mochila de emergencia y provisiones para afrontar las primeras 72 horas de una contingencia. Sin embargo, estas medidas forman parte de políticas preventivas ante diferentes situaciones de riesgo y no constituyen una señal de que vaya a producirse un apagón mundial.

Sin confirmación oficial

La prueba estadounidense está limitada a los sistemas participantes de ese país y no implica una suspensión del servicio eléctrico en otros territorios.

En este escenario, la advertencia sobre un apagón mundial se presenta como una teoría sin sustento comprobado.