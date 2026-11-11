¿Apagón mundial el 17 de noviembre? El rumor viral que genera alarma en las redes

La posibilidad de un apagón mundial el próximo 17 de noviembre de 2026 comenzó a generar inquietud en las redes sociales. Según publicaciones que se viralizaron en las últimas semanas, millones de personas podrían quedarse sin electricidad, conexión a internet y servicios bancarios durante una interrupción de alcance global. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna evidencia ni anuncio oficial que respalde esa advertencia.
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El rumor comenzó a circular a fines de octubre en la plataforma X, principalmente a través de cuentas anónimas de Estados Unidos, y luego se extendió a otros países. La teoría se alimentó de distintas interpretaciones, anuncios institucionales y referencias a supuestas predicciones de la cultura popular.
Uno de los argumentos más difundidos apunta a un episodio de la serie animada Los Simpson. Se trata de «It's a Blunderful Life», de la temporada 35, estrenada en noviembre de 2023, donde una tormenta y un accidente en una planta nuclear provocan una emergencia que deriva en un corte generalizado de electricidad. Algunos usuarios vincularon esas escenas con la fecha del 17 de noviembre de 2026 y presentaron el episodio como una supuesta anticipación del acontecimiento.
Una prueba de alerta que alimentó la confusión
Otro elemento que contribuyó a la viralización fue el anuncio de una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencias (EAS) de Estados Unidos, prevista para el mismo martes 17 de noviembre. Se trata de un ejercicio de rutina destinado a comprobar el funcionamiento de los mecanismos de comunicación y alertamiento, no de una advertencia sobre un colapso energético.
También se relacionó el rumor con las recomendaciones de algunos gobiernos de contar con una mochila de emergencia y provisiones para afrontar las primeras 72 horas de una contingencia. Sin embargo, estas medidas forman parte de políticas preventivas ante diferentes situaciones de riesgo y no constituyen una señal de que vaya a producirse un apagón mundial.
Sin confirmación oficial
La prueba estadounidense está limitada a los sistemas participantes de ese país y no implica una suspensión del servicio eléctrico en otros territorios.
En este escenario, la advertencia sobre un apagón mundial se presenta como una teoría sin sustento comprobado.