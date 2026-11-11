Diego Forlán: "Elegimos jugar contra Argentina porque es un lindo desafío"

Subrayó que aunque estos partidos son amistosos, “tienen una rivalidad e historia de muchísimos años” por lo que adelantó que será un “lindo” partido. “Tener la oportunidad de jugar contra Argentina, que es una grandísima selección, es bueno para medirse y competir. Lo nuestro es hasta marzo, pero es un lindo desafío”, apuntó

También se refirió al encuentro ante República Dominicana en el Campus de Maldonado, algo que fue decisión del plantel jugar en nuestro país. “Por lo general se da que los amistosos son en el exterior, y que pueda ser acá en Maldonado es una linda oportunidad. Es un estadio que permite estar cerca de la gente”, afirmó.

La llegada del plantel al Complejo Celeste y la presencia de Valverde

Diego Forlán ya tiene a todos los reservados a su disposición, entrenando para lo que será el partido del viernes ante Argentina en La Bombonera. Respecto a la condición en la que se encuentra el plantel, el entrenador afirmó que “vienen con una cantidad grande de partidos. Muchos de ellos participaron del Mundial y no tuvieron vacaciones extensas. Lo primordial es el descanso y que lleguen de la mejor manera”.

“Lo físico es muy importante y la preparación va acorde a los rivales que tocan. Hay que aprovechar el poco tiempo que uno tiene para planificar los entrenamientos y trabajar cómo vamos a afrontar esos partidos”, agregó.

Entre las novedades de la convocatoria, aparece el regreso de Federico Valverde a quien lo catalogó como “polifuncional” y la presencia de Bruno Damiani. “Está teniendo un muy buen momento en la MLS y lo estuvimos siguiendo como a muchos jugadores más. La idea es ver a la mayor cantidad de jugadores posibles”, contó sobre la presencia del delantero.