Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay, asumirá el vicepresidente

Según la Constitución el Vicepresidente electo asumirá la presidencia de la República si ésta quedase vacante antes o después de la proclamación del Presidente, y la ejercerá hasta la finalización del período constitucional.

Si se produjera la vacancia definitiva de la Vicepresidencia durante los tres primeros años del período constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla. Si la misma tuviese lugar durante los dos últimos años, el Congreso, por mayoría absoluta de sus miembros, designará a quien debe desempeñar el cargo por el resto del período. Santiago Peña asumió el cargo el 15 de agosto de 2023 y su período finalizaría en 2028, y fue accionista de Ueno Holding hasta 2025.

No tan ueno

La decisión llega tres días después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la intervención del Ueno Bank y horas después de que el oficialismo aceptara promover un juicio político a Peña, una medida defendida por el expresidente Horacio Cartes.

“Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra República siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia”, inició la grabación

del mandatario.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, agregó.

“También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Pero hoy mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, sostuvo.

“Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos. Confío profundamente en la fortaleza de nuestro pueblo y en la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación. Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay. Que Dios bendiga a cada familia paraguaya y que Dios bendiga al Paraguay”, concluyó.

Crisis política

Según informó Suptink el anuncio se produjo después de que el presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, exigiera este jueves la salida de Peña y advirtiera que, de lo contrario, respaldaría el juicio político impulsado en su contra.

El expresidente Cartes (2013-2018), actual titular del gobernante Partido Colorado, había expresado su respaldo al juicio político contra Peña, al considerar necesario "reencauzar la institucionalidad de la República". Al momento de la renuncia, la Cámara de Diputados debatía la iniciativa de juicio político contra el mandatario.