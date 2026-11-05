Medio Mundo: IM y MVOT firmaron un convenio para reparar el desalojo de la dictadura

El intendente Mario Bergara destacó la importancia “de mirar al pasado en clave de reparación histórica pero también hacia el futuro, para generar esta perspectiva de que haya más compatriotas que puedan salir adelante con ayuda merecida con base en el derecho a una vivienda digna”.

Los subsidios serán por un máximo de 12 Unidades Reajustables mensuales cada uno, que actualmente equivalen a 23.387,64 pesos. Según el convenio las soluciones habitacionales tendrán una duración sujeta al plazo establecido en el correspondiente Contrato de Arrendamiento y sus eventuales renovaciones y se financiarán con cargo al Fondo de Subsidios de Alquiler.

También podrá asignar otras alternativas habitacionales disponibles en el marco de sus programas vigentes, ya sean de carácter transitorio o permanente, según las necesidades y particularidades de las personas destinatarias. Las asignaciones estarán sujetas a la disponibilidad de cupos en los programas seleccionados

Además, podrá realizar el registro de las personas en el Sistema de Gestión de Acceso y Permanencia a la Vivienda. El convenio tiene un plazo de 2 años, el que podrá eventualmente renovarse por igual período por acuerdo de ambas partes.

Población objetivo

Según explicó la directora de Desarrollo Social en la IM, Graciela Villar, “este convenio se trata de un concepto de reparación integral para las personas que fueron desalojadas en el conventillo medio mundo, durante la dictadura”. Además “tiene un capítulo aparte de una serie de unidades que van a quedar disponibles para poder tener alquileres subvencionados, fundamentalmente para el programa de reinserción de personas que están en calle y están generando un procesos de rehabilitación a través del trabajo protegido”, aclaró.

En cuanto a las familias víctimas del desalojo “el aporte de la Intendencia está en la selección de estas familias”, comentó. “Esto tiene un proceso que se inició en el período pasado, seguimiento, recopilación, rehacer sus historias, y aceptar y comprender la legitimidad de estas personas”, resaltó.

“Se hizo todo un trabajo de ver donde estaban diseminadas en Montevideo, un número muy grande estás 12 estaban en Cerro Norte, justo en el momento en el que empezaba el programa Más Barrio”, relató. “Eso implicó acelerar procesos, generar procesos multidisciplinarios para censarlas, para ver su situación socio económica, y para definir el perfil que debían salir con urgencia”, recalcó. “Por las edades que tienen, en general son mujeres solas, muy veteranas, que reciben pensiones muy bajas, muy vulnerables”, describió.

“Ya acordado con el colectivo de víctimas, cuáles serían estas doce familias, generamos este convenio con el Ministerio que nos permite a que ellas decidan dónde vivir, rápidamente y poder tener un alquiler subvencionado”, informó.

“Tenemos en el Barrio Sur tres predios, que son de la intendencia, que fueron expropiados, y un convenio con el Ministerio de Vivienda para el dinero, que va a aportar para hacer las edificaciones de los núcleos familiares, para el resto de las familias, o alguna de estas familias que transitoriamente van a alquilar”, profundizó.

Volverán “a la misma zona” a inmuebles “que se expropiaron hace mucho tiempo y que nos da lugar para doce familias más, en virtud de que son familias en general uniparentales que no hay niños, y que son adultos mayores en su mayoría”, aclaró.

“Ya tenemos las casas, y ya está el dinero aportado por el Ministerio” y la Corporación Andina de Financiamiento “y ahora estamos en el diseño de los proyectos para definir si son casas habitación de uno o dos dormitorios, en función de cómo estén estas familias”, complementó.

“Algunas familias han manifestado su voluntad de no venir, porque ya tienen su vida en otros lugares, o que comparten casa con sus hijos e hijas”, puntualizó. “Acá seleccionamos el perfil de los más vulnerables, y además de las personas que están más solas, y son más mayores de edad, que están a la espera para su reubicación”, concluyó.

La medida fue adelantada por la ministra en la conmemoración del Mes de la Afrodescendencia, este 30 de junio. En esa oportunidad, Paseyro explicó que la secretaría de Estado avanzaría en la refacción de dos padrones para construir viviendas, junto con la comuna capitalina. Además, adelantó que un tercer espacio ubicado en un padrón municipal del barrio Sur será reformado, para lo cual el ministerio aportará 40 millones de pesos.