Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Empresariales GWM | movilidad |

Propuesta tecnológica y de confort

ORA 03 de GWM lidera el segmento de hatchbacks compactos eléctricos en Uruguay

Este resultado reafirma el crecimiento sostenido de GWM en Uruguay y acompaña la evolución del mercado automotor hacia la movilidad eléctrica.

DSC02288-Enhanced-NR-Edit
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con 247 unidades vendidas a lo largo de 2025, el ORA 03 se posicionó como el hatchback compacto más comercializado del mercado uruguayo, liderando el segmento C-Hatch según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).

El mercado automotor uruguayo mostró el año pasado un marcado crecimiento de las marcas de origen chino, que alcanzaron una participación del 30,8% en las ventas totales, con un incremento de 13,4 puntos porcentuales frente a 2024. A su vez, el segmento de vehículos eléctricos creció un 60% interanual y los modelos 100% eléctricos duplicaron su participación, llegando al 21%.

Comercializado en Uruguay por Santa Rosa, el GWM ORA 03 es un hatchback compacto 100% eléctrico que combina tecnología, diseño y altos estándares de seguridad. Está equipado con un motor de 170 hp, ofrece una autonomía de hasta 374 kilómetros y permite completar la carga rápida en aproximadamente 40 minutos.

En materia de seguridad, el modelo incorpora siete airbags y más de diez sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre los que se incluyen frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, estacionamiento asistido y asistente de partida en pendiente.

El diseño del ORA 03 se distingue por una estética retro de inspiración vintage, presente tanto en el exterior como en el interior, junto con materiales y terminaciones de alta calidad. Su propuesta tecnológica y de confort para el uso diario incluye dos pantallas digitales de 10,25 pulgadas, conectividad inalámbrica, volante multifunción en cuero, cámara 360° y techo solar panorámico.

“Estamos muy contentos con el desempeño del ORA 03 y con el crecimiento de la marca en Uruguay, logros que nos impulsan a seguir trabajando en la transformación de la movilidad en el país”, sostuvo el gerente comercial de GWM en Uruguay, Nicolás Felgueroso.

Durante el mes de enero, el ORA 03 cuenta con beneficios comerciales: la versión Skin ofrece un bono de USD 1.000 y la versión Skin Bitono un bono de USD 2.000, alcanzando en ambos casos un precio final de USD 24.990 en la red de concesionarios GWM.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar