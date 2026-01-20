ORA 03 de GWM lidera el segmento de hatchbacks compactos eléctricos en Uruguay

En materia de seguridad, el modelo incorpora siete airbags y más de diez sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre los que se incluyen frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, estacionamiento asistido y asistente de partida en pendiente.

El diseño del ORA 03 se distingue por una estética retro de inspiración vintage, presente tanto en el exterior como en el interior, junto con materiales y terminaciones de alta calidad. Su propuesta tecnológica y de confort para el uso diario incluye dos pantallas digitales de 10,25 pulgadas, conectividad inalámbrica, volante multifunción en cuero, cámara 360° y techo solar panorámico.

“Estamos muy contentos con el desempeño del ORA 03 y con el crecimiento de la marca en Uruguay, logros que nos impulsan a seguir trabajando en la transformación de la movilidad en el país”, sostuvo el gerente comercial de GWM en Uruguay, Nicolás Felgueroso.

Durante el mes de enero, el ORA 03 cuenta con beneficios comerciales: la versión Skin ofrece un bono de USD 1.000 y la versión Skin Bitono un bono de USD 2.000, alcanzando en ambos casos un precio final de USD 24.990 en la red de concesionarios GWM.