Venezuela anunció a su nuevo DT que tendrá un uruguayo en el cuerpo técnico

Tras haber quedado eliminado del Mundial 2026, este martes, Venezuela anunció a Oswaldo Vizcarrondo como el nuevo entrenador del seleccionado vinotinto. Este nuevo proceso, tendrá como objetivo la clasificación de esta selección para el Mundial 2030, buscando cortar con las ausencias en las grandes citas mundialistas.
Lo más destacado, es la presencia de Oscar Ortega, el "Profe", quien será el preparador físico de la selección. Ortega llega luego de un largo recorrido en el Atlético Madrid y de haber sido parte del cuerpo técnico de Diego Alonso durante el Mundial de Catar en 2022.
“Esto no es un nombramiento, esto es un proyecto. Esto es un proyecto a largo plazo que viene de la mano de nuestro Departamento de Desarrollo, de nuestro Departamento de Scouting, Secretaría General y del Departamento de Competiciones que también nos acompaña. Es un proyecto que nos va a dejar sembrar lo que vamos a cosechar en los próximos ocho años”, aseguró en rueda de prensa el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez.