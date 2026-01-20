Venezuela anunció a su nuevo DT que tendrá un uruguayo en el cuerpo técnico

“Esto no es un nombramiento, esto es un proyecto. Esto es un proyecto a largo plazo que viene de la mano de nuestro Departamento de Desarrollo, de nuestro Departamento de Scouting, Secretaría General y del Departamento de Competiciones que también nos acompaña. Es un proyecto que nos va a dejar sembrar lo que vamos a cosechar en los próximos ocho años”, aseguró en rueda de prensa el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez.