Antel abrió llamado laboral para cubrir cargos en Montevideo

Para postularse, los requisitos incluyen tener 18 años o más, ciudadanía uruguaya natural o legal y ser estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (con al menos 90 créditos aprobados) o de Realización Cinematográfica de la Escuela de Cine del Uruguay, con primer año aprobado. El puesto incluye a personas afrodescendientes.

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del sitio web de Antel, hasta las 22:00 horas del 5 de febrero de 2026, completando el formulario correspondiente y adjuntando la documentación solicitada. El proceso de selección podrá incluir evaluación de conocimientos, antecedentes y una prueba psicotécnica, y generará una lista de elegibles con vigencia de dos años.