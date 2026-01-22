¿Cuándo comienzan las clases?: aquí está el calendario escolar 2026

El cierre del año lectivo para estos niveles está previsto para el viernes 18 de diciembre.

Educación Secundaria

En Secundaria, el inicio de cursos será escalonado según el grado y el plan de estudios.

Los estudiantes de 7º grado de Educación Básica Integrada (EBI) del plan 2023 comenzarán el 2 de marzo .

Los alumnos de 8º y 9º grado del mismo plan iniciarán el martes 3 de marzo.

En tanto, todas las propuestas y grados correspondientes a los planes 2009, 2012, 2013 y 2016 de Educación Básica, así como Educación Media Superior, comenzarán las clases el lunes 2 de marzo.

Al igual que Inicial y Primaria, Secundaria tendrá vacaciones de invierno del 29 de junio al 3 de julio y receso de primavera del 21 al 25 de setiembre.

El fin del año lectivo para los estudiantes de EBI y Educación Media Superior será el viernes 27 de noviembre.

UTU

En UTU, el calendario también prevé inicios diferenciados.

El lunes 2 de marzo comenzarán las clases los alumnos de:

1º módulo del plan 2021 de Formación Profesional Básica (FPB)

1º año del plan 2025 de FPB

1º módulo del plan 2010 Rumbo

7º grado del plan 2023 de EBI

1º año del plan 2025 de Educación Media Básica Tecnológica (EMBT)

1º año de Educación Media Superior (EMS) en todas sus modalidades, incluida FINEST

El martes 3 de marzo iniciarán los cursos los estudiantes de 8º y 9º del plan 2023 de EBI, el 3º módulo del plan 2021 de FPB y el 2º año de EMS.

Por su parte, el miércoles 4 de marzo comenzarán las clases los alumnos de 3º año de EMS en todas las modalidades.

En cuanto al cierre del año lectivo, los estudiantes del plan 2023 de EBI y del plan 2025 de FPB de Educación Media Básica finalizarán el viernes 20 de noviembre. Una semana después, el 27 de noviembre, culminarán los cursos del plan 2023 de EBI, plan 2025 de EMBT, plan 2010 Rumbo de EMB y toda la Educación Media Superior.