Cipriani Resort se pronunció tras denuncia policial por trabajadores peruanos "enjaulados"

“El proyecto reafirma su compromiso con el respeto irrestricto de la legislación laboral uruguaya y con estándares morales y éticos acordes a los valores humanistas en base a los cuales promueve todos los proyectos que llevan su nombre”, indica el comunicado.

Denuncia policial

El pronunciamiento empresarial se produjo tras la difusión de un video en la red social TikTok, en el que se denunciaba que obreros peruanos que trabajaban en la construcción del complejo habrían sido “enjaulados” o encerrados en el lugar donde residían, próximo a la obra, al finalizar su jornada laboral.

La denuncia policial fue presentada en Maldonado y está dirigida al propietario de la empresa Wassy, subcontratada por Criba S.A. Uruguay, firma responsable de la ejecución del nuevo resort en el predio donde anteriormente funcionaba el Hotel San Rafael.

Según información recibida por el secretario general del Sunca Maldonado, Michael Pistone, se trata de nueve ciudadanos peruanos que habrían sido privados de salir del predio por su empleador. De acuerdo con el relato consignado por el medio local Cadena del Mar, Criba S.A. Uruguay contrató a la subempresa Wassy para realizar trabajos de piedra y parte del techo, y fue en ese contexto que los trabajadores denunciaron la situación mediante un video registrado por ellos mismos.

Las autoridades policiales y laborales analizan el caso para determinar responsabilidades y eventuales medidas a adoptar.