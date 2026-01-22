Hacete socio para acceder a este contenido

Cambio de rumbo

Caja de Profesionales dará marcha atrás con las polémicas partidas de $ 131.000

El directorio del instituto previsional revisa los "viáticos" votados en la sesión anterior, con amplias posibilidades de que sean rechazados.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
La noticia de que el actual directorio de la Caja de Profesionales (CJPPU) aprobó (con cuatro votos positivos y dos negativos) una partida de aproximadamente 131.500 pesos por mes para cada director, "con carácter optativo y de percepción voluntaria", armó un gran revuelo, pero este jueves esa decisión seguramente será rectificada.

El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) votará una vez más, respecto a la polémicas partidas por 131.540 pesos pesos las autoridades —pese a ser cargos honorarios—, y todo parece indicar que la decisión mayoritaria será dar marcha atrás con una decisión que generó malestar no solo al interior del instituto previsional, sino también en el gobierno.

Este jueves vuelve a sesionar el directorio de la Caja de Profesionales, con el objetivo de revisar las partidas votadas la sesión previa; pero con dos nuevos jerarcas que, tal y como se espera, darán vuelta el resultado: tras las renuncias de Gustavo Rodríguez Azcué y María Noel Sanguinetti, los representantes del Poder Ejecutivo que acompañaron la polémica decisión; y su reemplazo por los suplentes Milton Cohen y Rodolfo Ferreira, la votación resultaría inversa y se daría marcha atrás.

Esto, en tanto se entiende que el presidente de la entidad, Daniel Alza, y su vice, Virginia Romero, repetirán su rechazo a la partida de 131.540 pesos; y el director en representación de los activos, Blauco Rodríguez —que en la sesión anterior estuvo ausente— es quien solicitó anular la resolución en cuestión, en tanto no cumple con el artículo 20 del reglamento vigente del directorio de la Cjppu, el cual sostiene que los integrantes del mismo "no podrán intervenir en la discusión ni en la votación de ningún asunto en el que tengan interés personal".

Con esta tendencia, la nueva mayoría de cinco votos —en caso de que Fernando Rodríguez Sanguinetti y el director electo por los afiliados jubilados, Odel Abisab, mantengan su postura a favor del "viático"— revocaría la remuneración mensual aprobada.

La postura del gobierno

El Poder Ejecutivo se expresó en contra de la partida adicional desde que se conoció la noticia, al punto de que fue el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, quien se refirió al tema en primer lugar, asegurando la sorpresa que había causado la decisión en el gobierno.

Por ello mismo fue que se le solicitó la renuncia a los dos directivos en representación del Ejecutivo que votaron a favor de la polémica resolución y, cuando éstos la presentaron, fue aceptada sin mayores vueltas, en tanto "estaban las condiciones dadas", tal y como señaló el ministro de Trabajo y Seguridad Social )MTSS), Juan Castillo.

Asimismo, el jerarca explicó que la postura del gobierno era permitir que la Caja de Profesionales atravesara sus propias instancias orgánicas antes de intervenir y revisar por sí mismo las partidas en cuestión; y descartó dar "instrucciones" por parte de alguien de su cartera para votar a favor.

