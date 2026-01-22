Caja de Profesionales dará marcha atrás con las polémicas partidas de $ 131.000

Esto, en tanto se entiende que el presidente de la entidad, Daniel Alza, y su vice, Virginia Romero, repetirán su rechazo a la partida de 131.540 pesos; y el director en representación de los activos, Blauco Rodríguez —que en la sesión anterior estuvo ausente— es quien solicitó anular la resolución en cuestión, en tanto no cumple con el artículo 20 del reglamento vigente del directorio de la Cjppu, el cual sostiene que los integrantes del mismo "no podrán intervenir en la discusión ni en la votación de ningún asunto en el que tengan interés personal".

Con esta tendencia, la nueva mayoría de cinco votos —en caso de que Fernando Rodríguez Sanguinetti y el director electo por los afiliados jubilados, Odel Abisab, mantengan su postura a favor del "viático"— revocaría la remuneración mensual aprobada.

La postura del gobierno

El Poder Ejecutivo se expresó en contra de la partida adicional desde que se conoció la noticia, al punto de que fue el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, quien se refirió al tema en primer lugar, asegurando la sorpresa que había causado la decisión en el gobierno.

Por ello mismo fue que se le solicitó la renuncia a los dos directivos en representación del Ejecutivo que votaron a favor de la polémica resolución y, cuando éstos la presentaron, fue aceptada sin mayores vueltas, en tanto "estaban las condiciones dadas", tal y como señaló el ministro de Trabajo y Seguridad Social )MTSS), Juan Castillo.

Asimismo, el jerarca explicó que la postura del gobierno era permitir que la Caja de Profesionales atravesara sus propias instancias orgánicas antes de intervenir y revisar por sí mismo las partidas en cuestión; y descartó dar "instrucciones" por parte de alguien de su cartera para votar a favor.