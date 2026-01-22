Interior y Mides intensifican operativos para atender a personas en situación de calle

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció la puesta en marcha de un operativo especial que busca intensificar el trabajo que ya se venía realizando junto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para atender la situación de las personas en calle, con foco en zonas críticas de Montevideo.
“Se lanzó un importante operativo que, si se quiere, intensifica una labor que ya estábamos desarrollando, pero lo queremos intensificar sustancialmente en este momento para lograr resultados más importantes aún", dijo Negro en rueda de prensa.
Medida a corto y largo plazo
El anuncio se da luego de que varios grupos de vecinos de diferentes barrios de la capital denunciaron robos y las condiciones de salubridad en las que se encuentran algunas plazas por las personas que duermen en bancos y carpas en la calle.
Negro adelantó que el operativo se concentrará en zonas especialmente afectadas por la instalación de campamentos. Estas son Centro, Cordón y Ciudad Vieja, principalmente
“Hay una selección de algunos barrios y algunas zonas que son las que están en este momento pasando por un momento más crítico por la presencia de campamentos y de gente en situación de calle”, explicó el ministro.
Finalmente, el ministro subrayó que la intención es sostener la intervención en el tiempo. “Queremos sostenerlo en el tiempo y que no sea solamente una atención a la emergencia, sino que sea una política permanente”, aseguró.
Apoyo al Mides y traslados compulsivos
“Nosotros lo que hacemos es apoyar al Mides en la tarea de, por un lado, asistir de alguna forma a las personas que están viviendo una situación dramática, por supuesto, pero también apoyar a los vecinos a que puedan disfrutar también de los espacios públicos que también nos pertenecen a todos”, detalló el jerarca.
Los operativos incluirán traslados compulsivos en caso que se detecte que la persona esté cometiendo una falta que altere el orden o la seguridad pública. Consultado sobre esta posibilidad, Negro indicó que, si bien no es el objetivo principal, la normativa vigente habilita esa opción en determinados casos.
“Los traslados no necesitan ser compulsivos, pero en la medida que se necesite y se requiera, serán compulsivos, porque esto es en el marco de la ley de faltas”, explicó.