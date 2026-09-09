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Empresariales Fundación | niños |

En Montevideo, la cita será el domingo 13 de setiembre

Renault apoya las carreras solidarias de la Fundación Pérez Scremini en todo Uruguay

Cada departamento tendrá su edición para aportar a la atención de niños y adolescentes con cáncer en el país.

5K_10K Pérez Scremini 2026 Montevideo – HDTV
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Fundación Pérez Scremini, que brinda atención integral y gratuita a niños y adolescentes con cáncer en Uruguay, realizará carreras solidarias en los 19 departamentos a lo largo de más de dos meses con el objetivo de reunir a 16.000 personas y contribuir a que los pacientes sigan accediendo a un tratamiento personalizado y de excelencia. Esta edición tendrá como sponsor a Renault, marca representada en el país por Santa Rosa.

Las carreras serán en modalidades 5K y 10K, se podrá correr o caminar, y se buscará convocar a la mayor cantidad de participantes posible para ayudar a la fundación a trabajar por más oportunidades de curación y una mejor calidad de vida de los menores que acompaña.

Tras su primera fecha, celebrada el pasado domingo 30 de agosto en Melo, la serie de carreras continuará recorriendo distintos puntos del país durante los próximos fines de semana. En Montevideo, la cita será el domingo 13 de setiembre, con una convocatoria esperada de 8.000 corredores, y el calendario culminará el domingo 1.º de noviembre en Salto.

“Estamos muy contentos de acompañar esta iniciativa de la Fundación Pérez Scremini, que convoca a todo el país a sumarse a una causa tan importante como la lucha contra el cáncer infantil a través del deporte, un ámbito con el que mantenemos un vínculo sostenido. Valoramos especialmente poder ser parte de una propuesta que genera un impacto positivo en muchas familias uruguayas”, sostuvo Santiago Bazzani, gerente comercial de Renault Uruguay.

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma RedTickets -donde también se pueden consultar los detalles para cada departamento- o en locales de Abitab, e incluyen un kit con la remera oficial de la carrera, un chip y regalos de los auspiciantes. Como es habitual, quienes completen el recorrido recibirán una medalla.

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