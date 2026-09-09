La Fundación Pérez Scremini, que brinda atención integral y gratuita a niños y adolescentes con cáncer en Uruguay, realizará carreras solidarias en los 19 departamentos a lo largo de más de dos meses con el objetivo de reunir a 16.000 personas y contribuir a que los pacientes sigan accediendo a un tratamiento personalizado y de excelencia. Esta edición tendrá como sponsor a Renault, marca representada en el país por Santa Rosa.
En Montevideo, la cita será el domingo 13 de setiembre
Renault apoya las carreras solidarias de la Fundación Pérez Scremini en todo Uruguay
Cada departamento tendrá su edición para aportar a la atención de niños y adolescentes con cáncer en el país.