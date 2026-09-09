Renault apoya las carreras solidarias de la Fundación Pérez Scremini en todo Uruguay

“Estamos muy contentos de acompañar esta iniciativa de la Fundación Pérez Scremini, que convoca a todo el país a sumarse a una causa tan importante como la lucha contra el cáncer infantil a través del deporte, un ámbito con el que mantenemos un vínculo sostenido. Valoramos especialmente poder ser parte de una propuesta que genera un impacto positivo en muchas familias uruguayas”, sostuvo Santiago Bazzani, gerente comercial de Renault Uruguay.

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma RedTickets -donde también se pueden consultar los detalles para cada departamento- o en locales de Abitab, e incluyen un kit con la remera oficial de la carrera, un chip y regalos de los auspiciantes. Como es habitual, quienes completen el recorrido recibirán una medalla.