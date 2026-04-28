Nicolás Lasa: "Tenemos hoy madres criando gurises cada vez más solas"

Pobreza infantil: un problema que empieza en los hogares

Durante su intervención, Lasa subrayó que “la pobreza infantil no puede analizarse de forma aislada”, sino que debe entenderse como “la situación de pobreza de los hogares, de las mujeres particularmente”. En ese sentido, advirtió que en la última década se triplicaron los hogares monoparentales en su mayoría encabezados por mujeres mientras que los hogares extendidos, que permitían una red de cuidados, se redujeron a la mitad.

“Tenemos hoy madres criando gurises cada vez más solas”, afirmó, y agregó que “sin garantías de espacios de cuidado, esas mujeres no pueden insertarse debidamente en el mercado laboral”. Lasa destacó que el sistema de cuidados actual con coberturas parciales como las 4 horas en un CAIF resulta insuficiente frente a jornadas laborales de 6 u 8 horas.

Avances y desafíos del Gabinete de Primera Infancia

El legislador informó que el Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia creado por ley en el gobierno anterior y actualmente en proceso de instalación busca precisamente superar la fragmentación del Estado. “La idea es pasar del diagnóstico a la acción”, dijo, y mencionó que se trabaja en la creación de una Comisión Especial de Atenciones Transitorias para responder con celeridad a situaciones de riesgo de vida.

Entre los avances concretos, Lasa destacó que la pobreza infantil en la franja de 0 a 6 años se redujo 3,1 puntos porcentuales (del 32,2% al 29,1%) entre 2024 y 2025, una caída significativamente mayor que en otros tramos etarios. No obstante, reconoció que los niveles siguen siendo “muy altos” y que las soluciones estructurales requieren tiempo.

Crítica a la “infantilización” del debate

Lasa cuestionó lo que denominó “infantilización” de la discusión sobre pobreza infantil, es decir, “sacar los componentes materiales y hablar solo de espacios de cuidado”. A su juicio, es imprescindible integrar políticas de empleo, licencias, transferencias y cuidados. Mencionó como ejemplo la refocalización de programas como Uruguay Impulsa y Accesos, que priorizan a familias con menores de tres años a cargo.

“No vamos a combatir la pobreza infantil únicamente con más espacios de cuidado”, sentenció, y llamó a pensar integralmente la protección social, en particular ante un escenario de envejecimiento poblacional y caída de nacimientos.

Comunicación gubernamental: más concreciones que anuncios

Consultado sobre cómo comunicar estos avances, Lasa fue claro: “Hay una orientación de no comunicar anuncios, sino concreciones”. Consideró que los procesos de coordinación institucional “no le importan a nadie más que a los representantes de gobierno” y que lo relevante es mostrar resultados. Advirtió, sin embargo, que “medidas rápidas son parches” y que construir cambios sostenibles requiere un proceso que, aunque difícil de internalizar, debe ser puesto en valor.

“Uno puede venir con grandes anuncios y pasar por arriba todo lo que hay, pero construir desde una casa, desde regar una planta, necesita un proceso”, reflexionó.

Un llamado a la acción sin demagogia

Antes del cierre, el conductor Leandro Grille planteó una preocupación sobre la lentitud de las transformaciones estructurales luego de más de 16 años de gobiernos del Frente Amplio. Lasa coincidió en la legitimidad de esa inquietud y sostuvo que el desafío es definir si se continuará “administrando la pobreza” o si se apostará “a un cambio mucho más sistémico, gradual o no, pero que vaya a la raíz de las cosas”.

“Hay que tratarlo con mucha responsabilidad, no se puede ser demagógico”, concluyó.

La entrevista completa puede verse en el canal de YouTube de Caras y Caretas TV.