Orsi sobre documento final del Diálogo Social: "Es un insumo fundamental y rico"

En ese sentido, el presidente anunció que las temáticas relacionadas con prestaciones y transferencias a familias de menores recursos se incluirán directamente en la propuesta de Rendición de Cuentas.

Jubilación a los 60 años

Los otros temas "más complejos" se van a elevar para su discusión parlamentaria en el segundo semestre del año, señaló Orsi.

Acerca de la posibilidad de retomar la jubilación a los 60 años, el mandatario expresó que el documento “hace foco en la libertad que tendrá el trabajador de jubilarse a esa edad si así lo desea”, aunque se crearán incentivos para el retiro a los 65 años, edad establecida en el régimen de seguridad social vigente.

Orsi explicó que “se piensa en un mecanismo de nueva causal que le permita y le convenga a quienes tienen menores recursos”.

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Sobre este aspecto, Arim detalló que, para los trabajadores de menores ingresos, la causal anticipada garantizará, a través del suplemento solidario, una jubilación no inferior a la establecida por el régimen vigente antes de la reforma de 2023.

Además, el director de la OPP destacó que el documento recoge la iniciativa de crear un seguro por cese de actividad para monotributistas y trabajadores unipersonales.

Asimismo, informó que la propuesta no afecta la sostenibilidad financiera del sistema, “asegurando la sustentabilidad fiscal para hoy y para mañana”.

Afaps

Por su parte, Oddone aclaró que las Afaps seguirán siendo las responsables de gestionar los fondos de ahorro previsional y remarcó que “no hay ninguna sugerencia en el Diálogo Social que vaya en la dirección de que el fondo de ahorro previsional deje de ser gestionado por las Afaps”.

“El sistema previsional se tiene que gestionar en tres pilares, y el ahorro individual es uno de ellos. Las cuentas pertenecen a las personas y deben blindarse ante cualquier uso alternativo”, sostuvo Arim.