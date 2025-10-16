En medio de crisis con Venezuela renuncia el jefe del Comando Sur

El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EE.UU., renunció en medio del inédito despliegue militar estadounidense, con ataques aéreos incluidos, frente a las costa de Venezuela, informó la agencia RT.
Fue el secretario de Defensa (Guerra), Pete Hegseth, quién hizo el anuncio en una publicación en redes sociales. No reveló el motivo de la salida de Holsey, quien es uno de los dos únicos oficiales afroestadounidenses de cuatro estrellas que lideran un comando combatiente estadounidense.
"Ha sido un honor servir a nuestra nación, al pueblo estadounidense y apoyar y defender la Constitución por 37 años", dijo Holsey en un comunicado publicado por el Comando Sur. "El 12 de diciembre de 2025 me jubilaré de la Marina", apuntó.
Almirante en retiro
Holsey, el primer afroestadounidense en liderar el Comando Sur, asumió el cargo el 8 de noviembre de 2024. "Servir como su comandante y adjunto durante los últimos 34 meses ha sido un tremendo honor", subrayó.
"El almirante Holsey ha demostrado un compromiso inquebrantable con la misión, la gente y la nación", afirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien sostuvo que su mandato al frente del Comando Sur "refleja un legado de excelencia operativa y visión estratégica".
La salida de Holsey se produce durante la operación más importante de sus 37 años de carrera, cuando la Administración de Donald Trump ha autorizado una serie de bombardeos contra lanchas que supuestamente transportaban drogas a EE.UU.
Sin explicaciones
De momento no se ha especificado la razón de su salida y tampoco se ha nombrado un sustituto. Horas antes del anuncio de su jubilación, visitó Antigua y Barbuda y Granada, dos "socios clave en el Caribe".
La salida de Holsey, señala la agencia Reuters, se produce en un contexto de aumento de la presencia militar en el Caribe, que incluye destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35 y alrededor de 6.500 soldados, mientras el presidente Donald Trump intensifica el enfrentamiento con el gobierno venezolano.