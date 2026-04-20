Nuevo frente social exige respuestas ante violencias hacia las infancias y adolescencias.

El comunicado advierte además sobre el incremento de la violencia armada. Indica que en 2025 “66 niñas, niños y adolescentes resultaron baleados —duplicando las cifras del año anterior— y 17 fueron asesinados”, lo que representa “una víctima fatal cada 21 días”. La tendencia, agregan, se mantiene en lo que va de 2026, lo que evidencia una mayor exposición a formas extremas de violencia.

Próximas actividades

En este contexto, la plataforma convoca a una serie de actividades públicas orientadas a la construcción de respuestas colectivas. La instancia central tendrá lugar el 25 de abril en la sede del PIT-CNT, donde se desarrollará el encuentro “Construyendo respuestas colectivas frente a las violencias”, con mesas de trabajo junto a adolescentes y actores sociales, y una conferencia de prensa prevista para el cierre de la jornada.

Asimismo, se realizará otra actividad el 27 de abril en Montevideo, de 9 a 12 horas, en la Sala Ernesto de los Campos (Intendencia de Montevideo). Se trata del encuentro “Construyendo respuestas territoriales a las violencias hacia niñas, niños y adolescentes”, en el que disertarán Gabriel Tenembaun, Victoria Marichal, Luis Pedernera y Verónica Filardo.

La siguiente instancia será el 29 de abril, en el Auditorio Artigas de Las Piedras, de 10.30 a 13 horas. En esta oportunidad, se referentes académicos y sociales compartirán diagnósticos, identificarán territorios críticos y buscarán construir una agenda de trabajo territorial.

Entre las principales demandas, el frente social plantea la necesidad de "fortalecer y ampliar los sistemas de protección, garantizar atención especializada oportuna en salud mental y violencia sexual, registrar y sistematizar las violencias territoriales e institucionales, desarrollar respuestas integrales con base territorial y políticas públicas coordinadas, sin fragmentaciones".