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Sociedad violencias | PIAs | frente social

Emergencia nacional

Nuevo frente social exige respuestas ante violencias hacia las infancias y adolescencias

La plataforma PIAs informó la conformación de este frente social y anunció una serie de acciones públicas para visibilizar las violencias y exigir respuestas estatales.

Nuevo frente social exige respuestas ante violencias hacia las infancias y adolescencias.

Nuevo frente social exige respuestas ante violencias hacia las infancias y adolescencias.

 Foto: Meri Parrado
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco del 25 de abril, Día Internacional contra el Maltrato hacia Niñas, Niños y Adolescentes, la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAs) anunció la conformación de un frente social amplio para visibilizar y exigir respuestas frente a las violencias que afectan a esta población en Uruguay.

Según el comunicado, bajo la consigna “Infancias y Adolescencias: Emergencia Nacional”, organizaciones sociales, sindicales, feministas, territoriales y académicas se articulan con el objetivo de impulsar soluciones que garanticen el derecho a una vida libre de violencia. En ese sentido, se señala que el espacio se constituye para “exigir respuestas concretas del Estado” ante una problemática que califican como crítica.

Creciente exposición a formas extremas de violencia

El documento fundamenta la declaración de emergencia en datos recientes. De acuerdo con cifras del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), en 2024 se registraron “8.924 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes”, lo que equivale a “24 casos por día”. La mayoría de estos episodios ocurre en ámbitos intrafamiliares, aunque también se manifiestan en entornos territoriales, institucionales y digitales, en un contexto que describen como de “respuestas fragmentadas y dificultades de acceso a servicios especializados”.

El comunicado advierte además sobre el incremento de la violencia armada. Indica que en 2025 “66 niñas, niños y adolescentes resultaron baleados —duplicando las cifras del año anterior— y 17 fueron asesinados”, lo que representa “una víctima fatal cada 21 días”. La tendencia, agregan, se mantiene en lo que va de 2026, lo que evidencia una mayor exposición a formas extremas de violencia.

Próximas actividades

En este contexto, la plataforma convoca a una serie de actividades públicas orientadas a la construcción de respuestas colectivas. La instancia central tendrá lugar el 25 de abril en la sede del PIT-CNT, donde se desarrollará el encuentro “Construyendo respuestas colectivas frente a las violencias”, con mesas de trabajo junto a adolescentes y actores sociales, y una conferencia de prensa prevista para el cierre de la jornada.

Asimismo, se realizará otra actividad el 27 de abril en Montevideo, de 9 a 12 horas, en la Sala Ernesto de los Campos (Intendencia de Montevideo). Se trata del encuentro “Construyendo respuestas territoriales a las violencias hacia niñas, niños y adolescentes”, en el que disertarán Gabriel Tenembaun, Victoria Marichal, Luis Pedernera y Verónica Filardo.

La siguiente instancia será el 29 de abril, en el Auditorio Artigas de Las Piedras, de 10.30 a 13 horas. En esta oportunidad, se referentes académicos y sociales compartirán diagnósticos, identificarán territorios críticos y buscarán construir una agenda de trabajo territorial.

Entre las principales demandas, el frente social plantea la necesidad de "fortalecer y ampliar los sistemas de protección, garantizar atención especializada oportuna en salud mental y violencia sexual, registrar y sistematizar las violencias territoriales e institucionales, desarrollar respuestas integrales con base territorial y políticas públicas coordinadas, sin fragmentaciones".

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