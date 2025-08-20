Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Buenos Aires |

conferencia de defensa

Jefe del Comando Sur llega a Argentina y alerta contra la influencia china

La Conferencia de Defensa de Sudamérica, organizada por el Comando Sur de EEUU, tiene el objetivo de entablar diálogos estratégicos sobre el tema.

El jefe del Comando Sur de EEUU, Alvin Holsey, alertó este miércoles sobre el rol de China en la región, al participar de la apertura de la Conferencia Sudamericana de Defensa 2025 en Buenos Aires. En la misma participa una delegación uruguaya.

"El Partido Comunista Chino continúa su incursión metódica en la región, buscando exportar su modelo autoritario, extraer recursos y establecer infraestructura de doble uso, desde puertos hasta el espacio", dijo el almirante en conferencia de prensa.

La capital argentina acoge desde este miércoles la Conferencia de Defensa de Sudamérica, organizada por el Comando Sur de EEUU, que reúne a líderes militares de la región con el objetivo de entablar diálogos estratégicos sobre el tema.

"Su presencia e influencia tienen consecuencias de gran alcance en todos los dominios, particularmente en el Cono Sur, donde líneas marítimas vitales de comunicación, como el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake, funcionan como cuellos de botella estratégicos que podrían ser utilizados por el Partido Comunista Chino para proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones o la neutralidad de la Antártida", agregó Holsey.

Buenos Aires con EEUU

Por su parte, el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, dijo que como sede de este evento "Argentina ratifica el rumbo trazado por el presidente Javier Milei de fortalecer la alianza estratégica con EEUU bajo la administración del presidente Donald Trump".

"En un mundo atravesado por amenazas híbridas, ciberataques y economías ilícitas, la cooperación ya no es una opción: es una necesidad. Por eso, con el liderazgo de nuestro presidente, Argentina asume un rol activo y confiable en defensa de la libertad, la soberanía y la paz", añadió.

La Conferencia incluirá sesiones plenarias sobre el fortalecimiento de la vigilancia del dominio marítimo, así como el apoyo de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales, según la embajada estadounidense.

En el evento participan autoridades militares de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, así como observadores de Canadá, Francia, España, Portugal y Reino Unido, entre otros.

(Sputnik)

Temas

