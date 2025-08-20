Jefe del Comando Sur llega a Argentina y alerta contra la influencia china

"Su presencia e influencia tienen consecuencias de gran alcance en todos los dominios, particularmente en el Cono Sur, donde líneas marítimas vitales de comunicación, como el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake, funcionan como cuellos de botella estratégicos que podrían ser utilizados por el Partido Comunista Chino para proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones o la neutralidad de la Antártida", agregó Holsey.

Buenos Aires con EEUU

Por su parte, el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, dijo que como sede de este evento "Argentina ratifica el rumbo trazado por el presidente Javier Milei de fortalecer la alianza estratégica con EEUU bajo la administración del presidente Donald Trump".

"En un mundo atravesado por amenazas híbridas, ciberataques y economías ilícitas, la cooperación ya no es una opción: es una necesidad. Por eso, con el liderazgo de nuestro presidente, Argentina asume un rol activo y confiable en defensa de la libertad, la soberanía y la paz", añadió.

La Conferencia incluirá sesiones plenarias sobre el fortalecimiento de la vigilancia del dominio marítimo, así como el apoyo de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales, según la embajada estadounidense.

En el evento participan autoridades militares de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, así como observadores de Canadá, Francia, España, Portugal y Reino Unido, entre otros.

