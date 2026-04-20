Peñarol ante una oportunidad clave para seguir peleando el Apertura

El escenario en Los Aromos

El optimismo se ha renovado en el búnker aurinegro tras los resultados de la fecha 12. Sin embargo, el desafío para Aguirre no es solo estratégico, sino también anímico y futbolístico. El equipo viene de una dura caída ante Platense por Copa Libertadores, donde la falta de profundidad y los problemas en la generación de juego fueron evidentes.