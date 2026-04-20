Peñarol ante una oportunidad clave para seguir peleando el Apertura

El Torneo Apertura entra en una fase de definiciones críticas y Peñarol se encuentra ante una oportunidad inmejorable. Tras el empate del líder Racing frente a Defensor Sporting, el equipo dirigido por Diego Aguirre tiene este lunes la posibilidad de reducir la distancia a solo dos unidades del liderazgo, transformando la recta final del campeonato en una lucha directa por el título.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El escenario en Los Aromos
El optimismo se ha renovado en el búnker aurinegro tras los resultados de la fecha 12. Sin embargo, el desafío para Aguirre no es solo estratégico, sino también anímico y futbolístico. El equipo viene de una dura caída ante Platense por Copa Libertadores, donde la falta de profundidad y los problemas en la generación de juego fueron evidentes.
Baja sensible: El adiós de Leonardo Fernández
El mayor escollo para el esquema de Aguirre es la ausencia confirmada de su máxima figura. Leonardo Fernández viaja este lunes a España para someterse a una intervención quirúrgica en Madrid. Esta baja obliga al cuerpo técnico a una reestructuración urgente del mediocampo, buscando la fluidez y el volumen de juego que el número 10 aportaba al sistema ofensivo.
Continuidad en el fondo
A pesar de las críticas tras el desempeño internacional, la intención del entrenador es mantener la solidez de la estructura defensiva. Aguirre apuesta a que la base de la retaguardia brinde la seguridad necesaria para que el nuevo eje del mediocampo logre conectarse con los delanteros sin fisuras.