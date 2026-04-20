1° de mayo: feriado y fin de semana largo en Uruguay

Cómo se conmemora

En la actualidad, el 1° de mayo funciona como instancia de balance sobre conquistas laborales históricas, como la reducción de la jornada de trabajo, la prohibición del trabajo infantil y la instauración de salarios mínimos. A la vez, expone problemáticas vigentes como la precariedad laboral, las desigualdades salariales y las dificultades de acceso a derechos básicos en distintos contextos.

Qué pasa si se trabaja el 1° de mayo

Al ser un feriado no laborable pago, la normativa establece que:

Quienes no trabajen cobran su salario habitual.

Quienes sí trabajen deben recibir una remuneración doble.

Esto está dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 12.590, que regula los feriados pagos en el país. Este régimen también se aplica al 1° de enero, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre.

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en el caso de trabajadores mensuales que presten funciones en un feriado pago, deben percibir su sueldo completo más un día adicional, calculado dividiendo el salario entre 30.

En cuanto a las horas extra, el Decreto N° 550/989 establece un recargo del 150 % sobre el valor hora habitual en días laborables.