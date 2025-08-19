Energía Nuclear en la UE

Las ayudas de Estado son un factor clave que influye en estas decisiones nacionales. La UE permite ciertos subsidios a las energías consideradas limpias y sostenibles, pero esto genera un debate sobre la competencia leal entre los Estados miembros. La forma en que se estructuran y aplican estas ayudas puede dar ventaja a ciertos países sobre otros, complicando aún más la creación de un mercado energético cohesivo en la región.

Mientras la Unión Europea avanza hacia su objetivo de ser carbono neutral para 2050, la interacción entre las decisiones nacionales, el mix energético y las ayudas estatales define el panorama de la energía nuclear y su papel en el futuro energético del continente. La gestión de estas competencias y la coordinación entre los Estados miembros serán esenciales para alcanzar una transición energética eficaz y equitativa.