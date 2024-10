"La credibilidad y la autoridad de las Naciones Unidas y el orden internacional están en juego"

El Consejo de Seguridad no está pasivo ante las atrocidades de Israel. Al contrario, conoce estas atrocidades y se acostumbró a escuchar a la mayoría del mundo pedir el fin de sus crímenes, ocupación y terror absoluto. Le recuerdo que el Consejo, después de muchos vetos por parte de EEUU, el 25 de marzo de este año, aprobó una resolución sobre Gaza, exigiendo un alto el fuego inmediato y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. El proyecto de resolución propuesto por los 10 miembros no permanentes fue aprobado con 14 votos a favor y una abstención por parte de Estados Unidos. Pero es un hecho conocido que a Israel no le importan sus propios rehenes y que se niega a aplicar esta resolución alegando que "no hay otra manera de asegurar su retorno que no sea mediante una operación militar".