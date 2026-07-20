Una apuesta al cooperativismo ampliando el financiamiento y el apoyo institucional

Difusión del cooperativismo

Más allá del Mes del Cooperativismo, ¿cuáles son los objetivos que se ha trazado el Inacoop para este período?

-Uno de los principales desafíos es profundizar las políticas públicas dirigidas al sector y ampliar el alcance de los instrumentos existentes.

Desde la creación del Inacoop, en 2008, se ha consolidado una política sostenida de apoyo al cooperativismo, y hoy existe una importante transversalidad del tema en distintos ministerios. Nuestro objetivo es fortalecer esa articulación, mejorar las condiciones de acceso a los instrumentos disponibles y llegar con mayor presencia a todo el país.

En ese sentido, el instituto trabaja junto a otros organismos públicos para revisar los mecanismos de acceso a las herramientas de apoyo y desarrollar nuevos instrumentos financieros que permitan atender una de las principales dificultades que enfrentan las cooperativas, como el acceso al capital de trabajo.

Muchas cooperativas ya son proveedoras del Estado, pero necesitan financiamiento para afrontar los plazos de pago de los organismos públicos. Por esa razón, el Inacoop analiza mecanismos que faciliten ese proceso.

Otra línea prioritaria es el fortalecimiento de las compras públicas. Para ello funciona una Mesa de Compras Públicas que reúne a cooperativas e instituciones estatales para identificar obstáculos, mejorar los procedimientos y capacitar a las organizaciones sobre las oportunidades y requisitos para transformarse en proveedoras del Estado.

Paralelamente, el instituto trabaja en la actualización de la información estadística del sector mediante un nuevo censo cooperativo previsto para 2027.

Necesitamos conocer mejor cuántas cooperativas existen, dónde están y cuál es su aporte económico y social. El último censo es de 2008 y contar con información actualizada permitirá diseñar mejores políticas públicas.

La iniciativa también busca dimensionar el impacto del cooperativismo en ámbitos como el empleo, la vivienda, los cuidados, la innovación, la incorporación de tecnologías, la digitalización y el desarrollo local.

Otro objetivo es fortalecer el trabajo territorial mediante alianzas con gobiernos departamentales, instituciones públicas y organizaciones sociales para identificar demandas y acercar las herramientas disponibles a cooperativas y entidades de la economía social.

Entre los instrumentos que ya están en funcionamiento podemos mencionar las líneas de apoyo para la compra de terrenos destinadas a cooperativas de vivienda, que permiten financiar parte del costo de los predios y reducir la necesidad de recurrir a préstamos en condiciones poco favorables.

A la luz de estos objetivos, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan las cooperativas para acceder a estos instrumentos?

-Una es la falta de información. A veces las cooperativas desconocen las herramientas disponibles o no identifican cuál es el instrumento adecuado para la etapa de desarrollo en la que se encuentran.

Por ese motivo, el instituto procura acompañar las trayectorias de cada proyecto, orientando a las organizaciones hacia los programas más adecuados según sus necesidades.

También podemos destacar la importancia de la formulación de proyectos. Muchas cooperativas tienen iniciativas viables, pero encuentran dificultades para presentarlas correctamente a convocatorias de financiamiento. Para atender esa situación, el Inacoop cuenta con un programa de validación de ideas que brinda apoyo técnico en la elaboración de proyectos.

La formulación suele convertirse en una barrera de acceso. Por eso ofrecemos asistencia para que las cooperativas puedan presentar mejores propuestas y aumentar sus posibilidades de obtener financiamiento.

También es importante fortalecer las redes territoriales y la comunicación con otras instituciones para que la información llegue de manera más efectiva a todas las organizaciones.

Otro de los desafíos identificados es promover la intercooperación. En ese marco, el instituto impulsa el programa de Mesas Intercooperativas, desarrollado junto a Cudecoop, que busca generar espacios de articulación entre cooperativas para promover proyectos conjuntos, alianzas e intercambio de experiencias.

Inacoop y las perspectivas

¿Cómo evalúan las perspectivas para este período?

-Existen condiciones favorables para profundizar el desarrollo del cooperativismo y la economía social.

Durante esta administración se instalaron el Consejo Consultivo del Cooperativismo y el Consejo Consultivo de la Economía Social, previsto en la ley aprobada en 2019, pero que no había sido convocado en el período anterior.

Asimismo, el Inacoop firmará un acuerdo con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) para armonizar instrumentos destinados a emprendimientos cooperativos y mejorar la coordinación entre ambas instituciones.

El desafío es ampliar el alcance de las políticas públicas, fortalecer los instrumentos existentes y llegar con mayores oportunidades a todo el territorio nacional.

También podemos destacar el crecimiento de experiencias cooperativas vinculadas a la sostenibilidad, la bioeconomía, la economía circular y la innovación tecnológica.

Queremos fortalecer estos sectores y consolidar al cooperativismo y a la economía social como parte de la estrategia nacional de desarrollo, crecimiento económico y generación de empleo.