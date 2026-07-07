Épica remontada de Argentina para meterse entre los ocho mejores del Mundial

Para la segunda mitad, la selección comandada por Lionel Scaloni salió a buscarlo pero sin ser efectivo en zona ofensiva e incluso sufriendo en la zona baja de su defensa dónde cada llegada del elenco egipcio fue de gran peligro.

Fue así que en el minuto 67 y cuando toda la selección sudamericana estaba en el ataque, Egipto sacó un contragolpe brutal en el que Hassan apareció por derecha, se metió al área y mandó un centro raso para que apareciera Mostafa Ziko para empujar la pelota al fondo de la red y ampliar la ventaja.

Cuando la sorpresa era total, una pelota de Messi cayó en el área para que Cristian Romero apareciera como un delantero y conectara de cabeza para descontar el partido y acercar a Argentina al empate.

Y el empate iba a llegar a falta de cuatro minutos para finalizar el tiempo reglamentario. Tras una serie de rebotes dentro del área, el esférico le quedó a Messi quien sacó un gran zurdazo para vencer la valla de Shobeir e igualar el encuentro.

Y tanto empujó el seleccionado argentino, que en tiempo de descuentos y en un contragolpe letal, Lautaro Martínez desde la derecha mandó un gran centro para que en el segundo palo apareciera Enzo Fernández para poner el tercer gol del encuentro.

Con esta victoria agónica, Argentina se metió entre los mejores ocho equipos de este Mundial, en que aguarda por el ganador del choque entre Colombia y Suiza.

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina (73’ Gonzalo Montiel), Cristian Romero (94' Nicolás Otamendi), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (66’ Nicolás González); Rodrigo De Paul (66’ Lautaro Martínez), Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez (94' Facundo Medina).

DT: Lionel Scaloni.

Egipto

Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Emam Ashour (45’ Hamdy Fathy), Marwan Attia, Mohanad Lasheen (94' Ahmed Sayed Zizo), Haissem Hassan (73’ Mahmoud Trézéguet); Mohamed Salah, Mostafa Ziko.

DT: Hossam Hassan.