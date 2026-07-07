Diaz habló del caso Orsi y señaló "una especie de cacería de brujas" contra el presidente

El prosecretario de Presidencia Jorge Díaz respaldó al presidente de la República Yamandú Orsi, luego de que se denunciaran irregularidades tras no declarar a Catastro reformas de hace años en su casa.
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Caras y Caretas Diario
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Radio Carve informó que Orsi y su esposa, Laura Alonsopérez, mantenían una deuda vencida en una vivienda que fue comprada por ambos en 2024. Además, se dejó constancia de que se hicieron refacciones en otra casa —propiedad de Alonsopérez—, pero estas no estaban actualizadas en la información de Catastro.
"La información que yo tengo es que tenía un atraso en un impuesto de Primaria de unos 5.000 pesos que ya se pagó y lo otro eran unas construcciones y los planos están en BPS para su aprobación. Si seguimos en ese nivel en cualquier momento vamos a denunciar que algún dirigente se atrasó en un día el pago de la UTE. Es una realidad que todos los ciudadanos tenemos que pagar nuestros impuestos, todos los ciudadanos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero también es verdad que más de uno nos olvidamos de pagar alguna cuenta y la terminando pagando con recargo. Me parece que es un tema que no tiene ninguna trascendencia. Yo creo que los dirigentes políticos tenemos que tender un estándar de cumplimiento mayor de las obligaciones tributarias y de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, pero me parece que entrar en este nivel es una especie de casa de brujas".
Orsi canceló la deuda
El presidente Yamandú Orsi se enteró de la situación financiera de las viviendas cuando los periodistas de la emisora le consultaron.
Orsi pagó el pasado domingo, de manera online, alrededor de $ 7.000. Con respecto a las modificaciones hechas en la otra casa, desde Torre Ejecutiva indicaron que las refacciones fueron regularizadas a través del BPS y de la Intendencia de Canelones.
Sin embargo, asumieron que los trámites están en desarrollo para la actualización de los planos en Catastro. Ante el informe, Orsi pidió a una arquitecta que revisara el estado de los trámites este lunes.