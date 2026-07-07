Diaz habló del caso Orsi y señaló "una especie de cacería de brujas" contra el presidente

"La información que yo tengo es que tenía un atraso en un impuesto de Primaria de unos 5.000 pesos que ya se pagó y lo otro eran unas construcciones y los planos están en BPS para su aprobación. Si seguimos en ese nivel en cualquier momento vamos a denunciar que algún dirigente se atrasó en un día el pago de la UTE. Es una realidad que todos los ciudadanos tenemos que pagar nuestros impuestos, todos los ciudadanos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero también es verdad que más de uno nos olvidamos de pagar alguna cuenta y la terminando pagando con recargo. Me parece que es un tema que no tiene ninguna trascendencia. Yo creo que los dirigentes políticos tenemos que tender un estándar de cumplimiento mayor de las obligaciones tributarias y de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, pero me parece que entrar en este nivel es una especie de casa de brujas".