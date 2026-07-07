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Política Orsi |

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Chasquetti: "Está muy mal que los políticos cometan errores, pero en eso pierden todos"

El politólogo Daniel Chasquetti analizó la polémica por la deuda de Orsi con Primaria y sostuvo que los políticos actuales no son peores que los de antes, sino que "ahora hay más transparencia y estándares".

Daniel Chasquetti, politólogo.&nbsp;

Daniel Chasquetti, politólogo. 

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El politólogo fue consultado sobre la diferencia en la reacción pública frente a la deuda de unos cinco mil pesos que se le cuestionó a Orsi y otros episodios protagonizados por dirigentes políticos, como por ejemplo Pablo Caram o Carlos Moreira, exintendente de Artigas condenado por delitos de corrupción. A partir de esa comparación, Chasquetti analizó las distintas dinámicas que operan dentro de la política uruguaya.

Chasquetti sostuvo que existen diferencias entre la dinámica de la política nacional y la que se desarrolla en algunos territorios del interior del país, donde, según señaló, predominan vínculos más directos entre dirigentes y ciudadanos. “Yo creo que la democracia uruguaya funciona bien a nivel nacional, macro, pero a nivel del territorio y sobre todo en los departamentos más alejados de Montevideo, las lógicas de la política son otras”, sostuvo.

“Es una política clientelar y donde los partidos están en contacto directo con los votantes", añadió. En ese sentido, explicó que en esos ámbitos muchas veces la relación entre dirigentes y electores se construye a partir de favores o gestiones concretas. “Ahí no hay llamados universales, ahí se hace la gauchada al amigo. Entonces, si uno quiere tener favores, hay que alinearse con el partido que gobierna”, indicó.

"Ahora hay más transparencia y hay estándares"

Para Chasquetti “está muy mal que los políticos cometan errores", aunque aseguró que "en esto pierden todos”, lo que termina generando malestar en la población. “Tras cartón nos enteramos de la deuda de Orsi de unos seis mil pesos, de la deuda de 20 mil pesos de Lacalle Pou por la casa en La Serena. Entonces, ¿qué pasa? Los ciudadanos que pagan impuestos, que no están atrasados, ¿cuál es la conclusión que sacan? Bueno, los únicos nabos somos nosotros”, señaló.

Chasquetti vinculó estos casos con otros antecedentes que fueron objeto de debate político en el último período, como el de la ex ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo o el senador Óscar Andrade que no tenía regularizada su vivienda. "Son demasiados episodios. Yo creo que la pregunta sería, ¿estos políticos son peores que los de antes? Yo creo que deben ser más o menos iguales, solo que ahora hay más transparencia y hay estándares”, afirmó.

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