En un sufrido partido, Argentina derrota a 3-2 a Cabo Verde en en el alargue y pasa a octavos

La selección argentina de fútbol se impuso 3-2 a la de Cabo Verde en 16avos de final en la Copa del Mundo FIFA 2026 con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero en un partido sufrido en el que el equipo africano logró dos veces empatar a la actual campeona.
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La selección argentina llenó las gradas del estadio Hard Rock de Miami pero la afición terminó sufriendo un partido difícil ante Cabo Verde, que logró llevarlo hasta el tiempo suplementario, para acceder a octavos de final, donde espera Egipto.
Lionel Messi abrió el marcador al minuto 29 del primer tiempo, en su vigésimo gol en la competencia como máximo artillero histórico de la Copa del Mundo, además de convertirse en el primer futbolista en anotar en ocho partidos consecutivos del Mundial.
En el minuto 19 del segundo tiempo, el caboverdiano Deyroy Duarte logró igualar el partido al aprovechar un error de la defensa argentina, y así llegó el tiempo suplementario, en cuyo inicio la albiceleste consiguió ponerse de nuevo en ventaja tras un córner al área y un rebote que aprovechó Lisandro Martínez con un zurdazo que colocó en el primer palo.
Partido con nervios y alargue
En el primer tiempo de la prórroga, Cabo Verde volvió a igualar el partido con un poderoso remate desde afuera del área del defensor Sidny Lopes Cabral , pero un córner ejecutado por Messi llevó a Cristian Romero a anotar de cabeza el 3-2 definitivo al inicio del segundo.
En los últimos minutos, en los que Cabo Verde arrinconó a Argentina cerca de su área, el portero argentino Emiliano "Dibu" Martínez fue determinante para sostener la ventaja, al lograr atajar un tiro libre de Lopes Cabral.
Cabo Verde, que había clasificado con empates contra Arabia Saudí, España y Uruguay, cayó al fin ante el equipo de Lionel Scaloni en 16avos de final.
La selección campeona se medirá con Egipto en los octavos de final el martes 7 de julio a las 16.00 GMT en la ciudad estadounidense de Atlanta.
(Sputnik)