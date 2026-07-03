En un sufrido partido, Argentina derrota a 3-2 a Cabo Verde en en el alargue y pasa a octavos

En el minuto 19 del segundo tiempo, el caboverdiano Deyroy Duarte logró igualar el partido al aprovechar un error de la defensa argentina, y así llegó el tiempo suplementario, en cuyo inicio la albiceleste consiguió ponerse de nuevo en ventaja tras un córner al área y un rebote que aprovechó Lisandro Martínez con un zurdazo que colocó en el primer palo.

Partido con nervios y alargue

En el primer tiempo de la prórroga, Cabo Verde volvió a igualar el partido con un poderoso remate desde afuera del área del defensor Sidny Lopes Cabral , pero un córner ejecutado por Messi llevó a Cristian Romero a anotar de cabeza el 3-2 definitivo al inicio del segundo.

En los últimos minutos, en los que Cabo Verde arrinconó a Argentina cerca de su área, el portero argentino Emiliano "Dibu" Martínez fue determinante para sostener la ventaja, al lograr atajar un tiro libre de Lopes Cabral.

Cabo Verde, que había clasificado con empates contra Arabia Saudí, España y Uruguay, cayó al fin ante el equipo de Lionel Scaloni en 16avos de final.

La selección campeona se medirá con Egipto en los octavos de final el martes 7 de julio a las 16.00 GMT en la ciudad estadounidense de Atlanta.

(Sputnik)