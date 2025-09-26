Hacete socio para acceder a este contenido

Picudo Rojo | palmeras |

iniciativa creadora

Escolares crean dispositivo robótico para detectar el Picudo Rojo

A raíz de que las palmeras de la escuela sufrieron la afección del Picudo Rojo, un grupo creo un dispositivo robótico que detecta la presencia del insecto.

Creatividad en la escuela.

 Intendencia de Canelones
El intendente de Canelones en funciones, Pedro Irigoin, visitó la Escuela Rural Nº 98 El Tigre de Tala para conocer un ingenioso proyecto desarrollado por sus alumnos. A raíz de que las palmeras de la escuela sufrieron la afección del Picudo Rojo y debieron ser taladas, un grupo de estudiantes de Pensamiento Computacional—Franco y Rosamaría Posente, Julieta Rodríguez y Lucas Silva—se dedicó a investigar el problema. El resultado fue un dispositivo robótico que detecta la presencia del insecto.

El aparato, creado con una aplicación del portal Ceibal, consta de un micrófono de contacto con un sensor que "activa una alarma cuando el picudo come". Según explicaron los propios estudiantes, si detecta la actividad aparece una "carita triste" en las luces, indicando la presencia del Picudo Rojo; si no lo detecta, aparece un "corazón" y dice "sana".

Reconocimiento

Las autoridades de Canelones se mostraron gratamente sorprendidas por el dominio de información y el compromiso de los alumnos. Irigoin calificó la visita como "de las experiencias más lindas" y destacó el rol fundamental de la maestra y las familias.

Además de reconocer la iniciativa, el gobierno departamental brindó una charla sobre las características del insecto para complementar el proyecto.

Acciones del gobierno departamental

El gobierno de Canelones continúa trabajando activamente para combatir la plaga:

Se ha realizado la inoculación de 1000 palmeras, con una tasa de supervivencia del 80%, y se prevé inocular 1000 más.

El Director General de Espacios Públicos, Eugenio Castro, informó que se invierten aproximadamente $4.700.000 anuales en procesos de endoterapia para sanar palmeras infectadas.

Estos tratamientos se realizan cada seis meses e incluyen un seguimiento por georreferenciación de las palmeras intervenidas.

