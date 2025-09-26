Escolares crean dispositivo robótico para detectar el Picudo Rojo

El intendente de Canelones en funciones, Pedro Irigoin, visitó la Escuela Rural Nº 98 El Tigre de Tala para conocer un ingenioso proyecto desarrollado por sus alumnos. A raíz de que las palmeras de la escuela sufrieron la afección del Picudo Rojo y debieron ser taladas, un grupo de estudiantes de Pensamiento Computacional—Franco y Rosamaría Posente, Julieta Rodríguez y Lucas Silva—se dedicó a investigar el problema. El resultado fue un dispositivo robótico que detecta la presencia del insecto.