Mensualmente se difunden los datos de exportación y en general lo que hacemos es un seguimiento de las mismas. Uruguay XXI es el organismo que en forma sistemática publica la información y concretamente en octubre de 2025, las solicitudes de exportación, incluidas las provenientes de zonas francas, alcanzaron un total de US$ 1.089 millones, lo que representa una caída interanual del 6%. Esta disminución se puede atribuir, en parte, a una parada técnica en la planta de UPM en Fray Bentos, lo que impactó negativamente en las exportaciones de celulosa.
uruguay xxI
Exportaciones de octubre de 2025 registran caída interanual de 6%
A pesar de esta caída en octubre, el acumulado de exportaciones de bienes para 2025 llegó a US$ 11.356 millones, lo que indica un incremento interanual del 4%.