caída |

uruguay xxI

Exportaciones de octubre de 2025 registran caída interanual de 6%

A pesar de esta caída en octubre, el acumulado de exportaciones de bienes para 2025 llegó a US$ 11.356 millones, lo que indica un incremento interanual del 4%.

Las exportaciones cayeron 6% interanual.
Mensualmente se difunden los datos de exportación y en general lo que hacemos es un seguimiento de las mismas. Uruguay XXI es el organismo que en forma sistemática publica la información y concretamente en octubre de 2025, las solicitudes de exportación, incluidas las provenientes de zonas francas, alcanzaron un total de US$ 1.089 millones, lo que representa una caída interanual del 6%. Esta disminución se puede atribuir, en parte, a una parada técnica en la planta de UPM en Fray Bentos, lo que impactó negativamente en las exportaciones de celulosa.

A pesar de esta caída en octubre, el acumulado de exportaciones de bienes para 2025 llegó a US$ 11.356 millones, lo que indica un incremento interanual del 4%. En el análisis detallado de octubre, la carne bovina se posicionó como el principal producto exportado, generando ventas por US$ 219 millones, un aumento del 21% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta cifra representó el 20% de las exportaciones totales de bienes. En volumen, se exportaron más de 30.504 toneladas, un 7% más que en octubre de 2024.

La celulosa, en segundo lugar, reportó ventas por US$ 174 millones, lo que significó una caída interanual del 36%. Este descenso se debe a la mencionada parada técnica de la planta de UPM. En tercer lugar, los productos lácteos alcanzaron ventas de US$ 98 millones, lo que representa un aumento del 20% en comparación con octubre de 2024. La soja ocupó el cuarto puesto con exportaciones por US$ 88 millones, registrando un leve crecimiento del 1% interanual, mientras que el concentrado de bebidas alcanzó los US$ 63 millones, mostrando una caída del 14% respecto al año anterior.

El mercado chino se destacó como el principal destino de las exportaciones de carne bovina, con ventas de US$ 65 millones y un incremento interanual del 29%. Este crecimiento fue impulsado por un aumento del 13% en el precio promedio y del 14% en el volumen exportado. La Unión Europea también mostró un desempeño positivo, con colocaciones que totalizaron US$ 52 millones, un crecimiento del 47% en comparación con el año anterior. Asimismo, Estados Unidos evidenció un aumento en sus importaciones, alcanzando los US$ 63 millones, y Suiza se destacó con ventas de US$ 5 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 47% en volumen y del 46% en precios.

Aunque las solicitudes de exportación en octubre experimentaron una caída, el acumulado del año muestra un panorama más positivo con un crecimiento general en las exportaciones de bienes. La carne bovina destaca como el sector más fuerte, mientras que las caídas en celulosa y concentrado de bebidas evidencian la necesidad de diversificación y fortalecimiento en otros productos exportables.

