Exportaciones de octubre de 2025 registran caída interanual de 6%

El mercado chino se destacó como el principal destino de las exportaciones de carne bovina, con ventas de US$ 65 millones y un incremento interanual del 29%. Este crecimiento fue impulsado por un aumento del 13% en el precio promedio y del 14% en el volumen exportado. La Unión Europea también mostró un desempeño positivo, con colocaciones que totalizaron US$ 52 millones, un crecimiento del 47% en comparación con el año anterior. Asimismo, Estados Unidos evidenció un aumento en sus importaciones, alcanzando los US$ 63 millones, y Suiza se destacó con ventas de US$ 5 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 47% en volumen y del 46% en precios.

Aunque las solicitudes de exportación en octubre experimentaron una caída, el acumulado del año muestra un panorama más positivo con un crecimiento general en las exportaciones de bienes. La carne bovina destaca como el sector más fuerte, mientras que las caídas en celulosa y concentrado de bebidas evidencian la necesidad de diversificación y fortalecimiento en otros productos exportables.