Nuestra crisis

Pero lo que quizá no esperábamos tan rápido es que esa insatisfacción de los más próximos se hiciera evidente en el resto de la sociedad y cuando apenas se cumple un cuarto del gobierno ya haya una sensación de partido liquidado, de gestión sin logros, sin recursos, y liderazgo sin ideas y sin fuerzas como para remontar el resultado.

Pero bueno, las cosas son así y no vale la pena llorar sobre la leche derramada. El único camino digno y, por cierto, el único que le cabe a una fuerza política de izquierda es corregir y gobernar bien. Apechugar, hacer de tripas corazón y transitar este momento hostil con la cabeza en alto y reuniendo iniciativas para relanzar el gobierno, aprovechando la rendición de cuentas que se aproxima para discutir ideas fuerzas y políticas públicas de calidad a favor de la gente, sobre todo de los niños y las niñas, de las personas en situación de calle, de los jubilados y los trabajadores que ganan menos, de los barrios con más dificultades. No puede haber otra estrategia que llevar adelante el programa y cumplir con la sociedad.

Por más que nos matemos discutiendo los problema de comunicación del Gobierno, hay que hacerse cargo de las macanas y dejar de atribuir todo al problema de comunicación. O, en todo caso, asumir que será un problema de comunicación del presidente Orsi o de los cuatros medios que eligió para informar a la sociedad. Ahora bien, la izquierda es mucho más que el presidente, y el Frente Amplio es mucho más que un elenco inevitablemente transitorio más allá de sus ínfulas. Y como la organización es más importante, sería bueno evitar que esta crisis se llevara puesta a la herramienta. Recordemos siempre que los dirigentes pasan, pero la gente queda.