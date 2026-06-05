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Sociedad Canelones | policía | técnicas

procedimientos de alta complejidad

Policías de Canelones se capacitaron en técnicas de allanamientos

Treinta policías de Canelones participaron de capacitación en técnicas de allanamientos policiales, desarrollada en la Base del Grupo de Reserva Táctica (GRT).

Policías de Canelones en la capacitación.

Policías de Canelones en la capacitación.
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Por Redacción Caras y Caretas

Efectivos de la Jefatura de Policía de Canelones participaron de una jornada de capacitación en técnicas de allanamientos policiales, desarrollada en la Base del Grupo de Reserva Táctica (GRT) y organizada por el Centro de Entrenamiento Táctico y Acondicionamiento Policial (CETAP), perteneciente a la Jefatura Operacional VI.

La instancia contó con la participación de 30 funcionarios policiales pertenecientes a la Jefatura Operacional II, la Unidad de Respuesta Policial de Canelones (URPC) y la Jefatura Operacional III, Seccional 27ª.

Detalle de la capacitación en allanamientos policiales

Durante la jornada se desarrollaron contenidos teóricos y ejercicios prácticos orientados a fortalecer la preparación del personal para intervenir de forma coordinada, segura y eficiente en procedimientos policiales de alta complejidad.

La capacitación incluyó prácticas vinculadas al manejo responsable del equipamiento, desplazamientos operativos, coordinación entre funcionarios, conformación de equipos de intervención y procedimientos dentro y fuera de recintos cerrados.

Estas instancias de formación continua permiten reforzar los conocimientos técnicos del personal policial y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieren una actuación profesional, planificada y segura.

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