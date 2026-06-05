Efectivos de la Jefatura de Policía de Canelones participaron de una jornada de capacitación en técnicas de allanamientos policiales, desarrollada en la Base del Grupo de Reserva Táctica (GRT) y organizada por el Centro de Entrenamiento Táctico y Acondicionamiento Policial (CETAP), perteneciente a la Jefatura Operacional VI.
procedimientos de alta complejidad
Policías de Canelones se capacitaron en técnicas de allanamientos
Treinta policías de Canelones participaron de capacitación en técnicas de allanamientos policiales, desarrollada en la Base del Grupo de Reserva Táctica (GRT).