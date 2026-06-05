Policías de Canelones se capacitaron en técnicas de allanamientos

Efectivos de la Jefatura de Policía de Canelones participaron de una jornada de capacitación en técnicas de allanamientos policiales, desarrollada en la Base del Grupo de Reserva Táctica (GRT) y organizada por el Centro de Entrenamiento Táctico y Acondicionamiento Policial (CETAP), perteneciente a la Jefatura Operacional VI.