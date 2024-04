FA propone nuevas alternativas al plebiscito de Ciudadanos

De todos modos, aunque todo el PC se pusiese de acuerdo y sumase sus firmas a las de Cabildo Abierto y los partidos menores, dada la resistencia del Partido Nacional, hoy por hoy la realización del plebiscito sobre ingresos en intendencias depende exclusivamente del Frente Amplio (FA).

El FA todavía no tomó posición

La oposición todavía no fijó postura, pero sí ya resolvió que tendrá una posición única, es decir, o firman todos los legisladores o no firma ninguno. El FA votó a favor de la propuesta en el Senado, pero ahora hay algunos sectores que dudan, desde un punto de vista estratégico, sobre apoyar o no una iniciativa que se superpondría a otras consultas populares, como, por ejemplo, el plebiscito sobre seguridad social que promueve el Pit-Cnt.

Hay sectores que ya se posicionaron a favor del plebiscito. El Partido Socialista, por ejemplo, propuso incluir también en la regulación a la administración central del Estado, y esto fue aceptado por el sector Ciudadanos

Asimismo, desde la Vertiente Artiguista plantearon extender la regulación al Poder Judicial. Al respecto, a mediados de 2022, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales los artículos de la Ley 19.830, aprobada en 2019, que establecían el concurso de ascenso obligatorio para los jueces. Este planteo aún no ha sido aceptado por Ciudadanos y CA.

Asimismo, el senador Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular, escribió en su cuenta de X: “Por supuesto que estamos de acuerdo con un plebiscito que establezca el concurso de oposición y méritos como requisito para ingresar a las intendencias. Es más, debería extenderse a otros organismos del Estado: Poder Judicial, entes autónomos y servicios descentralizados e incluso comisiones multinacionales o binacionales como la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande”. Agregó que “la gente está cansada del clientelismo”.