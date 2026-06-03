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Una fiesta en la Intendencia

Feria del Libro Infantil y Juvenil ofrece actividades gratuitas para niños y jóvenes en Montevideo

La Feria del Libro Infantil y Juvenil reúne actividades gratuitas, talleres, presentaciones y espectáculos para niños y jóvenes en Montevideo.

Feria del Libro Infantil y Juvenil

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Con entrada libre, la feria abre de lunes a viernes entre las 9:00 y las 19:00 horas, mientras que los sábados y domingos recibe visitantes de 12:00 a 20:00 horas. La iniciativa reúne a editoriales, autores, ilustradores e instituciones culturales en un espacio pensado para fomentar la lectura y el encuentro con la literatura.

Programación

La programación de este miércoles 3 de junio incluye 14 actividades dirigidas a distintos públicos. Entre ellas destaca un taller de dibujo e imaginación donde escolares podrán crear la mascota que les gustaría tener en su centro educativo, explorando técnicas básicas de representación artística.

También habrá propuestas vinculadas a la creación literaria, como el taller de fanzines organizado por INAU y las narraciones orales a cargo de Mariela Castelar, integrante del Castillo del Parque Rodó.

Los amantes de la lectura podrán asistir a presentaciones de novedades editoriales como La escama del dragón, de Fernando González, Campeones en la historia, de Fermín Solana, y la trilogía Enigmas, de María Pía Caputo, que recorre algunos de los lugares más misteriosos y emblemáticos de Uruguay.

La jornada también incluye actividades vinculadas a la historieta, con un taller de tiras autobiográficas dirigido por Magnus, así como propuestas para quienes desean iniciarse o profundizar en el ajedrez, desde clases prácticas hasta una conferencia sobre el pasaje del juego recreativo al entrenamiento deportivo.

En horas de la tarde se desarrollarán además encuentros literarios orientados a jóvenes y público general, incluyendo una charla sobre los poemas que marcaron la adolescencia de distintos escritores y la presentación de Infancias invisibles, una compilación de cuentos que aborda temas como la discriminación racial, la migración y la diversidad.

Más detalles en el siguiente enlace: 24.ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo – Cámara Uruguaya del Libro

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