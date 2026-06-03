La 24 Feria del Libro Infantil y Juvenil continúa llenando de historias, creatividad y aprendizaje el Atrio de la Intendencia de Montevideo, con una propuesta gratuita que se extenderá hasta el próximo 14 de junio. Durante dos semanas, niños, jóvenes, docentes y familias podrán disfrutar de una amplia programación que incluye presentaciones de libros, talleres, narraciones, teatro, música y actividades recreativas.
Una fiesta en la Intendencia
Feria del Libro Infantil y Juvenil ofrece actividades gratuitas para niños y jóvenes en Montevideo
La Feria del Libro Infantil y Juvenil reúne actividades gratuitas, talleres, presentaciones y espectáculos para niños y jóvenes en Montevideo.