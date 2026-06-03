"Quedás enferma de escucharlo": por qué denuncian al vocero israelí Roni Kaplan

Los reclamos detrás de la denuncia

La activista explicó que la acción judicial no se limita a Kaplan. "Pedimos que se indague a Roni Kaplan, que tiene doble nacionalidad, uruguayo-israelí, y que se indague a otros que puedan estar en el mismo marco de crímenes", afirmó. En la misma línea, indicó que también solicitaron que sean citados e interrogados funcionarios o exfuncionarios del Estado de Israel que sean localizados en el país.

Uno de los aspectos que destacó fue el pedido para que Uruguay colabore con las órdenes de captura emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Galant.

"Pedimos que en el caso de los requeridos por la Corte Penal Internacional, que son hasta ahora Benjamín Netanyahu y Yoav Galant, en caso de que se hallen en nuestro territorio o transiten por él, se solicite a la autoridad judicial que dicte inmediata orden de arresto para cumplir con nuestra obligación con la Corte Penal Internacional", expresó.

"Tenemos la obligación de prevenir genocidio"

Martínez del Río sostuvo que la solicitud se apoya en compromisos internacionales asumidos por Uruguay y en el principio de jurisdicción universal previsto en la legislación nacional. A su entender, la posibilidad de investigar delitos cometidos fuera del país encuentra respaldo tanto en el Estatuto de Roma como en otras normas internacionales ratificadas por el Estado uruguayo.

"Además nosotros estamos adheridos a la Convención contra la Tortura, tenemos la obligación de prevenir genocidio", remarcó.

Durante la entrevista, la integrante de BDS cuestionó con dureza la actuación del portavoz israelí y rechazó cualquier intento de desvincularlo de las consecuencias de la ofensiva militar en Gaza. En ese sentido, sostuvo que la magnitud de las víctimas registradas desde octubre de 2023 impide alegar desconocimiento de los hechos.

"Kaplan no puede decir que después de más de prácticamente 75 mil cadáveres contabilizados, más los miles que están debajo de los escombros, no sabía lo que estaba ocurriendo", afirmó.

Martínez del Río mencionó además informes elaborados por organismos internacionales, especialistas en derechos humanos y asociaciones médicas que han documentado el impacto humanitario de la guerra. A su juicio, la información disponible es suficientemente amplia y pública como para exigir responsabilidades a quienes participan en la defensa y justificación de las acciones militares israelíes.

La activista sostuvo que la denuncia presentada ante la Fiscalía busca abrir un camino judicial en Uruguay frente a hechos que considera de gravedad internacional y que, por esa misma razón, no deberían quedar limitados al ámbito de los organismos internacionales. "Tenemos la obligación de prevenir genocidio", insistió.