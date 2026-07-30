Crisis en el norte de África: miles de jóvenes asaltan la frontera en el enclave español de Ceuta

Según la emisora, la medida fue adoptada tras la concentración de millares de jóvenes marroquíes, muchos de ellos menores de edad, en el paso fronterizo que une la localidad alauí de Castillejos con Ceuta. Cientos de personas lograron franquear los vallados de protección y acceder a suelo español.

| URGENTE: La Guardia Civil española eleva a 40.000 la estimación de inmigrantes marroquíes que han asaltado Ceuta durante este jueves. pic.twitter.com/nQinq3FCAu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 30, 2026

La misma fuente añadió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "viajará este viernes a territorio ceutí para seguir in situ la evolución de la avalancha de llegadas".

Caos en Ceuta

Horas después del inicio de la avalancha que ha sembrado el caos en esta ciudad, señala la agencia española EFE, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se suman a una columna que alcanza los cinco kilómetros que separan el centro de la frontera con el enclave español.

| Miles de migrantes han cruzado sin control la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta.



Desbordadas, las fuerzas del orden han abierto las verjas para evitar movimientos de masas. pic.twitter.com/Fve81uU2bP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 30, 2026

Aunque Marruecos acaba de confirmar que, tal como ha anunciado el Gobierno de España, ambos países han alcanzado un acuerdo para repatriar a la mayor brevedad a las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta, el flujo no se ha detenido.

Más temprano este jueves, la radiotelevisión pública española RTVE informó que en los últimos diez días han arribado a la ciudad autónoma entre 1.500 y 2.000 migrantes, una cifra que ha superado ampliamente la capacidad de los servicios locales para su alojamiento y atención. Otras fuentes hablan de hasta 30.000 personas.

| Más temprano: impresionantes imágenes de Inmigrantes saltando al mar. cerca de la frontera de Ceuta, intentando llegar a España. pic.twitter.com/caYjBlL3nu — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) July 30, 2026

(Con información de Sputnik y EFE)