Crisis en el norte de África: miles de jóvenes asaltan la frontera en el enclave español de Ceuta

Este jueves, miles de ciudadanos marroquíes, en su mayoría jóvenes, comenzaron a cruzar en masa la frontera con el enclave español de Ceuta, fronterizo con Marruecos. Tanto la Policía como la Guardia Civil se vieron desbordadas por la multitud, razón por la cual el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que enviará militares a esa ciudad autónoma para reforzar la seguridad.
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En los últimos días, Ceuta registra un incremento repentino del número de migrantes que intentan alcanzar la ciudad desde Marruecos, ya sea nadando o a pie, lo que ha desbordado los recursos locales de acogida.
"Las Fuerzas Armadas reforzarán el dispositivo en la ciudad autónoma (de Ceuta) con el envío de nuevos efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para hacer frente a la grave crisis migratoria y 'mantener la seguridad'", indicó el medio al citar el Ministerio del Interior español.
Según la emisora, la medida fue adoptada tras la concentración de millares de jóvenes marroquíes, muchos de ellos menores de edad, en el paso fronterizo que une la localidad alauí de Castillejos con Ceuta. Cientos de personas lograron franquear los vallados de protección y acceder a suelo español.
La misma fuente añadió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "viajará este viernes a territorio ceutí para seguir in situ la evolución de la avalancha de llegadas".
Caos en Ceuta
Horas después del inicio de la avalancha que ha sembrado el caos en esta ciudad, señala la agencia española EFE, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se suman a una columna que alcanza los cinco kilómetros que separan el centro de la frontera con el enclave español.
Aunque Marruecos acaba de confirmar que, tal como ha anunciado el Gobierno de España, ambos países han alcanzado un acuerdo para repatriar a la mayor brevedad a las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta, el flujo no se ha detenido.
Más temprano este jueves, la radiotelevisión pública española RTVE informó que en los últimos diez días han arribado a la ciudad autónoma entre 1.500 y 2.000 migrantes, una cifra que ha superado ampliamente la capacidad de los servicios locales para su alojamiento y atención. Otras fuentes hablan de hasta 30.000 personas.
(Con información de Sputnik y EFE)