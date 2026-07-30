Jefa del FMI elogia solidez institucional de Uruguay en visita oficial

Elogió al Uruguay

Durante la charla en el Banco Central (BCU), la funcionaria señaló que Uruguay debería coordinar con la región para aprovechar sus fortalezas, como por ejemplo, el puerto de Montevideo, que podría "jugar un papel mucho mayor para sus vecinos. Hay mucho que pueden hacer juntos".

Georgieva señaló que la economía mundial atraviesa una etapa marcada por elevados niveles de incertidumbre y la persistencia de shocks, pero resaltó que Uruguay ha mostrado una resiliencia destacable frente a ese entorno. En particular, subrayó que el país se encuentra en una posición sólida para enfrentar perturbaciones internacionales gracias a la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos y sus instituciones.

La directora gerente también valoró los avances realizados por Uruguay en su marco de política monetaria, contribuyendo a consolidar la estabilidad y la credibilidad económica.

Agregó que además destacó la importancia del fortalecimiento institucional y del desarrollo de capacidades técnicas como elementos clave para afrontar un contexto internacional cada vez más desafiante.

Reuniones oficiales

Georgieva se reunió también con el ministro uruguayo de Economía, Gabriel Oddone, y otras autoridades de esa cartera en un encuentro en el que uno de los temas centrales fue el fortalecimiento del marco fiscal.

Las autoridades uruguayas expusieron las mejoras incorporadas a la regla fiscal, los objetivos establecidos para reducir el déficit y gestionar de manera sostenible la deuda pública, informó el el ministerio de Economía en un comunicado.

También se analizaron los mecanismos de corrección previstos en la normativa y la estrategia diseñada para alcanzar las metas fiscales, preservando la capacidad de respuesta de la política económica ante una eventual materialización de riesgos macroeconómicos, abunda la nota.