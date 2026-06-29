Giordano: "Con el tiempo vamos a ver que Bielsa le dejó mucho a la selección uruguaya"

Respecto a la interna de la selección uruguaya, Giordano aseguró que “el ánimo era muy bueno” el cuál “queda de manifiesto en el desarrollo del juego”.

A su vez, hizo referencia a las principales polémicas que se dieron durante el Mundial, y catalogó como que la versión de que los futbolistas pidieron al entrenador jugar de una cierta manera, era algo que “no tiene pies ni cabeza”. “Sí los jugadores manifestaron entrenar en un grupo solo, cosa a la que se accedió porque era un momento en que necesitábamos estar todos juntos. Fue lo único que plantearon los futbolistas”, agregó.

El proceso de Marcelo Bielsa

Giordano destacó que estos años del entrenador argentino al frente de la selección, “dejó cosas buenas”, haciendo hincapié principalmente en que en la formación de Uruguay “hay futbolistas que tienen muchos años por delante de proceso y tuvieron un gran rendimiento en el Mundial”.

Recordó que en la Copa América, Bielsa “defendió” a los jugadores tras los incidentes con Colombia y valoró que en ninguna conferencia de prensa “expuso” a futbolistas. “No es su manera. Más allá de que hayamos perdido y parezca que todo está mal, tampoco se puede decir eso de una persona con una trayectoria intachable”.

“Este proceso fue un proceso vertiginoso, que continuamente tuvo algún episodio. Eso llevó a que cada decisión fuera muy pensada y que no se tomaran decisiones que pudieran afectar a nadie. Por eso, si bien Bielsa dijo que no deja nada en el fútbol uruguayo, con el tiempo vamos a ver que deja mucho”, sostuvo.

Lo que se viene en la selección uruguaya

Luego del fracaso en el Mundial, el contrato de Bielsa se termina por lo que se deberá ir a buscar un reemplazo. Sin embargo, Giordano adelantó que la AUF “no va a nombrar un entrenador hasta que se defina la situación política”.

En setiembre y octubre habrá fecha FIFA, la cual se deberá “afrontar y organizar” y el hecho del mal Mundial, hace que sea “difícil conseguir buenos amistosos”. En cuanto al entrenador interino para estos partidos, sostuvo que “será alguien de la estructura; cualquiera menos yo”.

Respaldo a Muslera

La actuación del golero de la selección uruguaya, Fernando Muslera, estuvo en el centro de la polémica al entenderlo como uno de los principales responsables de los goles recibidos por el equipo.

Respecto a esto, Giordano apuntó que el golero de Estudiantes de La Plata luego de su año, “deportivamente no creo que nadie pudiera no consentir que estuviera en el Mundial y que tenía posibilidades de ser titular”.

“Ahora estamos con el diario del lunes. Las cosas no salieron como pensábamos, pero tampoco hay que responsabilizar a Muslera. Es el trabajo de un equipo, todos tenemos responsabilidad en distinta medida y yo soy uno de los que tiene más responsabilidad”, sentenció.